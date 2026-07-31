Frente a las bajas temperaturas que afectan a la provincia, el Gobierno de Neuquén mantiene en funcionamiento un dispositivo integral de asistencia destinado a personas en situación de calle, que desde su implementación ya brindó acompañamiento a 275 personas.
De acuerdo con datos oficiales, el 29 de julio se registró el pico de demanda del operativo, cuando 117 personas fueron alojadas y recibieron atención en el marco del plan de emergencia invernal.
El dispositivo ofrece alojamiento, alimentación, atención sanitaria, seguridad y acompañamiento social para quienes atraviesan una situación de vulnerabilidad, con el objetivo de resguardar su salud e integridad durante los días de frío intenso.
Un trabajo conjunto entre organismos y organizaciones
El funcionamiento del operativo requiere diariamente la participación de más de 150 personas, que cumplen tareas de recepción, asistencia, atención médica, logística y acompañamiento integral.
Según las estadísticas difundidas por el Gobierno provincial, el 92,7 % de las personas asistidas son varones y el 81,5 % tiene domicilio identificado en la provincia del Neuquén.
La coordinación está a cargo de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, con el apoyo del Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, la Policía del Neuquén, el EPEN, la Municipalidad de Centenario, la Iglesia Católica, la organización Más Compasión y un importante grupo de voluntarios.
Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que el trabajo articulado entre organismos públicos, instituciones y organizaciones sociales permite sostener una respuesta integral durante el invierno, garantizando asistencia a quienes más lo necesitan.