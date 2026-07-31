Frente a las bajas temperaturas que afectan a la provincia, el Gobierno de Neuquén mantiene en funcionamiento un dispositivo integral de asistencia destinado a personas en situación de calle, que desde su implementación ya brindó acompañamiento a 275 personas.

De acuerdo con datos oficiales, el 29 de julio se registró el pico de demanda del operativo, cuando 117 personas fueron alojadas y recibieron atención en el marco del plan de emergencia invernal.

El 29 de julio se registró el mayor nivel de ocupación, con 117 personas alojadas ante las bajas temperaturas.

El dispositivo ofrece alojamiento, alimentación, atención sanitaria, seguridad y acompañamiento social para quienes atraviesan una situación de vulnerabilidad, con el objetivo de resguardar su salud e integridad durante los días de frío intenso.

Un trabajo conjunto entre organismos y organizaciones

El funcionamiento del operativo requiere diariamente la participación de más de 150 personas, que cumplen tareas de recepción, asistencia, atención médica, logística y acompañamiento integral.

Según las estadísticas difundidas por el Gobierno provincial, el 92,7 % de las personas asistidas son varones y el 81,5 % tiene domicilio identificado en la provincia del Neuquén.

Más de 150 trabajadores y voluntarios participan cada día del dispositivo de asistencia y acompañamiento.

La coordinación está a cargo de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, con el apoyo del Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, la Policía del Neuquén, el EPEN, la Municipalidad de Centenario, la Iglesia Católica, la organización Más Compasión y un importante grupo de voluntarios.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que el trabajo articulado entre organismos públicos, instituciones y organizaciones sociales permite sostener una respuesta integral durante el invierno, garantizando asistencia a quienes más lo necesitan.