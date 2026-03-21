El clima empieza a cambiar en Neuquén y el norte de la Patagonia. Para este fin de semana largo, el pronóstico anticipa nevadas en la cordillera y un marcado descenso de la temperatura, en un escenario que confirma la llegada del otoño en la región.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por nieve que alcanzará principalmente a sectores cordilleranos del centro y norte provincial durante la madrugada del domingo. En paralelo, en el Alto Valle y la zona de la Confluencia se esperan días con mañanas frescas, tardes más templadas y presencia de viento.

Acumulación de nieve en sectores cordilleranos

Según el organismo nacional, las nevadas afectarán áreas de la cordillera de Aluminé, Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches y Ñorquín.

Se estiman acumulaciones de entre 10 y 20 centímetros, con posibilidad de registros superiores en algunos puntos. Este tipo de alerta implica fenómenos persistentes que pueden generar complicaciones, especialmente en rutas de montaña. Por este motivo, se recomienda evitar actividades al aire libre en zonas afectadas y circular con vehículos preparados para hielo y nieve.

Viento y amplitud térmica en el Alto Valle

Mientras tanto, en ciudades como Neuquén capital y alrededores, el fin de semana mostrará un comportamiento más estable, aunque con cambios a lo largo del día.

Las primeras horas serán frescas, con temperaturas cercanas a los 9 grados y cielo mayormente nublado. Hacia la tarde se espera un leve ascenso térmico, con máximas que rondarán los 20 grados. El viento será otro protagonista, con ráfagas que podrían acercarse a los 60 kilómetros por hora en algunos momentos del día.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) también anticiparon un descenso de la temperatura y condiciones variables, con mejoras hacia el domingo en algunos sectores.

El domingo: inestabilidad y aire más frío

Para el cierre del fin de semana, el panorama seguirá inestable. Se esperan precipitaciones en distintos puntos de la provincia y una baja en las temperaturas hacia la noche.

Durante el día, los valores máximos se mantendrán moderados, pero hacia la tarde y noche el aire frío comenzará a sentirse con más fuerza. En la Confluencia, el viento persistirá con ráfagas que podrían superar los 50 kilómetros por hora, acompañando el cambio de estación.

El lunes la previsión marca cielo parcialmente nublado con una máxima que puede alcanzar los 20°C. En tanto, para el martes 24 la temperatura podría llegar a 22°C con cielo algo nublado.