Invierno 2026 en Neuquén: cerros con nieve, turistas y una amplia oferta turística

La segunda nevada de importancia llegó a la cordillera neuquina en la tercera semana de julio, en pleno auge de las vacaciones de invierno y una importante afluencia de turismo. En este contexto, la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén Leticia Esteves destacó la importancia de este fenómeno natural para la hotelería, la gastronomía y las distintas actividades que florecen en cada temporada invernal.

"Es un clima distinto. El Mundial ha retrasado la llegada de turistas, quienes han estado expectantes sobre qué sucedía con la Selección argentina. y también con la nieve que ha costado que llegue", enumeró Esteves en el programa Nos Vamos que se emite por 24/7 Canal de Noticias.

Luego de haber hecho referencia a la llegada tardía de la nieve a la cordillera neuquina, la ministra recordó que los distintos centros de esquí y parques de nieve de la provincia se encuentran operativos. "El Cerro Caviahue abrió sus puertas el sábado pasado (por el 18 de julio); Batea Mahuida ya lleva una semana y media operando con muy buena cantidad de nieve, ha sido uno de los cerros que se han podido mantener sin ningún problema; el Llano, en Andacollo, para quienes andan recorriendo el norte de la provincia; el Cerro Bayo había arrancado muy bien la temporada, ahora sólo con las pistas para principiantes, pero todo a partir de este fin de semana cambia: Chapelco, lo mismo. Lago Hermoso hizo la diferencia con la generación de nieve artificial. Ya hemos tenido las primeras nevadas fuertes, empieza a bajar la temperatura y este fin de semana esperamos tener los cerros a pleno de nieve", precisó.

La conectividad aérea, clave para la oferta turística

Esteves ponderó la infraestructura turística de Neuquén y resaltó las virtudes que tiene el territorio para disfrutar del invierno, ya sea a través de la práctica de algún deporte de invierno o disfrutar de lo que ofrecer la Naturaleza. "Somos la provincia con mayor superficie esquiable de la Argentina, tenemos la mayor variedad en el producto. También tenemos parques de nieve para los que deciden no esquiar. Asimismo todos los cerros tienen opciones para peatones", sostuvo.

La funcionaria hizo hincapié en Neuquén como una provincia que posee atractivos que van más allá de la nieve y destacó la conectividad con distintos puntos del país y otros destinos de la región. "Tenemos una provincia multidestino, con multiproducto. Tenemos excelente gastronomía; vinos, para que puedan disfrutar. La ciudad de Neuquén ha dejado de ser una ciudad de paso y se está consolidando como una ciudad turística. Además, la conectividad aérea con los aeropuertos de Neuquén como en el sur, en San Martín de los Andes: un aeropuerto 100 por ciento renovado. Estamos trabajando, cerrando acuerdos, para que haya una mayor conectividad, inclusive la conectividad interprovincial, y para que lleguen más vuelos internacionales", añadió.

1.000 kilómetros de pavimento para garantizar la accesibilidad a los destinos claves

Sobre las obras que lleva adelante la gestión de Rolando Figueroa, Esteves remarcó que garantizan no sólo la accesibilidad a Neuquén, sino que también aseguran desplazamientos seguros por nuestra provincia. En este sentido, la funcionaria provincial destacó que el plan de obras que ha emprendido la actual gestión es algo histórico para la provincia de Neuquén..

"Hay un plan de más de 1.000 kilómetros de rutas el que se está ejecutando, que es algo histórico. Por supuesto que el crecimiento que está teniendo Vaca Muerta requiere que se invierta en obras de infraestructura para que los trabajadores lleguen más seguros, pero la Provincia realizó obras de infraestructura para destinos turísticos claves. Sabemos que cuando el mundo deje de demandar gas y petróleo, la actividad económica va a pasar a ser el turismo", adelantó.

Profesionalizar, la clave para crear nuevos prestadores turísticos

Neuquén abrió la inscripción para una serie de capacitaciones gratuitas para nuevos prestadores turísticos. Dichas capacitaciones se dictarán en cuatro localidades de la provincia. Al respecto, Esteves hizo hincapié en la importancia de la profesionalización del sector turístico.

La entrevista a Leticia Esteves en el programa Nos Vamos