“La U11 prácticamente duplica su capacidad”: Nicolini detalló las nuevas obras penitenciarias en Neuquén

El sistema penitenciario de Neuquén avanza con un plan de ampliación de infraestructura que contempla nuevas plazas de alojamiento en distintos puntos de la provincia. En ese marco, el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, confirmó que el segundo módulo de máxima seguridad de la Unidad de Detención N°11 (U11), en la ciudad de Neuquén, presenta un avance superior al 96% y será inaugurado durante octubre.

En diálogo con el programa Entretiempo de AM550, Nicolini recordó que en diciembre del año pasado ya había sido inaugurado un primer pabellón de máxima seguridad en la U11. Ahora se encuentra en su etapa final un segundo módulo, también destinado a internos de mayor peligrosidad, que contará con 26 celdas individuales. “Ya cuenta con un avance superior al 96, 97%. La empresa nos promete que durante el mes de octubre nos están entregando el final de obra”, explicó Nicolini.

Más plazas y menos internos en comisarías

Uno de los principales objetivos de las obras es liberar espacio en las comisarías, donde actualmente permanecen alojadas personas privadas de la libertad. En ese sentido, Nicolini destacó que la incorporación de las nuevas plazas permitirá avanzar en el traslado de internos y mejorar las condiciones tanto del sistema penitenciario como del trabajo policial.

Pero la ampliación no se limita a la U11. El ministro detalló que también se ejecuta una obra similar en la Unidad 22 de Cutral Co y otro módulo en la Unidad 32 de Zapala, ambos destinados a máxima seguridad.

Esta segunda etapa comprende un pabellón de más de 2.700 metros cuadrados para máxima seguridad y ya se encuentra en ejecución la tercera instancia del proyecto, que consiste en 700 metros cuadrados para mediana seguridad.

Además, ya comenzaron las tareas de movimiento de suelo para instalar, en un sector de la U11 hacia Centenario y frente al Mercado Concentrador, una estructura modular penitenciaria de mediana seguridad.

Ese nuevo módulo tendrá capacidad para 190 internos y estará destinado a una población diferente a la alojada en los pabellones de máxima seguridad.

Una capacidad que prácticamente duplica la actual

Nicolini explicó que la U11 tenía al inicio de la gestión una capacidad real de 230 internos. A esa cifra se sumó el primer módulo de máxima seguridad, con capacidad para 26 personas, y se incorporará ahora el segundo módulo, también con 26 plazas. A esto se agregará la estructura modular de mediana seguridad, con otras 190 plazas.

De acuerdo con los números aportados por el ministro, la ampliación permitirá que la capacidad de alojamiento de la U11 prácticamente se duplique respecto de la situación inicial.

En los módulos de máxima seguridad las celdas serán individuales, mientras que en las estructuras de mediana seguridad habrá espacios para dos y cuatro personas.

Cómo es un pabellón de máxima seguridad

Consultado sobre las características del nuevo pabellón, Nicolini explicó que se trata de una construcción especialmente diseñada para reforzar las condiciones de seguridad. “Máxima seguridad es una arquitectura especialmente diseñada con muros de determinado espesor, con hierro dentro de los muros, con las bases realizadas a una profundidad mayor que una construcción común y corriente”, describió.

El diseño también contempla enrejados incorporados a las estructuras para dificultar posibles intentos de fuga o daños en las instalaciones.

Pero el funcionario señaló que la infraestructura no está pensada únicamente para evitar escapes. También contempla la organización interna del establecimiento y espacios destinados a estudio, capacitación, visitas familiares y rehabilitación de las personas privadas de la libertad.

La información oficial sobre la obra indica que el nuevo pabellón contará con 26 celdas con sanitarios, una celda de aislamiento, salón de día con cocina, sector de visitas con acceso independiente, patio de 320 metros cuadrados, sala de monitoreo y espacios técnicos.

El predio tendrá además dos murallas paralelas y cercos de cinco metros de altura, mientras que se ampliará el anillo de circulación para vehículos de traslado de detenidos, visitas y servicios.

El plan penitenciario también llega a Cutral Co y Zapala

El plan de infraestructura incluye obras similares en las unidades de detención de Cutral Co y Zapala, además de la ampliación de la U11. Según explicó Nicolini, el objetivo es avanzar en una solución integral al déficit penitenciario y evitar que las comisarías funcionen como lugares de alojamiento permanente para personas condenadas.

“Con estos números nosotros ya estamos en condiciones de decir que estamos resolviendo la situación de los condenados que hoy en día tenemos alojados en todas las comisarías de la provincia”, afirmó.

El ministro vinculó este proceso con la emergencia penitenciaria aprobada por la Legislatura y sostuvo que las obras permitirán mejorar las condiciones de alojamiento y, al mismo tiempo, recuperar a la Policía para sus tareas específicas de prevención y seguridad.

Desde el Gobierno provincial también informaron que el plan contempla nuevas obras de infraestructura de seguridad en distintos puntos del territorio neuquino, en un proceso que, según señalaron, busca responder al déficit existente al inicio de la gestión.

La entrevista a Matías Nicolini, ministro de Seguridad