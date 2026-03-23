La Provincia invertirá $37.000 millones para hacer la red de gas en el Alto Neuquén

El Gobierno de Neuquén otorgó un aporte de más de $37.000 millones a la empresa estatal Hidrocarburos del Neuquén Sociedad Anónima (HIDENESA), con la finalidad de financiar una red de gas natural en la región del Alto Neuquén, que beneficiará a más de 700 familias.



Los fondos fueron autorizados mediante el decreto 408/2026, firmado por el gobernador Rolando Figueroa y el ministro de Energía, Gustavo Medele. La obra contempla la extensión de redes y la conversión de la matriz energética en Manzano Amargo, Varvarco, Antiñir Pilquiman y parajes como Tierras Blancas y Bella Vista.



Actualmente, estas localidades se abastecen desde plantas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) transportado desde Bahía Blanca, lo que genera costos logísticos que no están incluidos en el cuadro tarifario ordinario.



Se trata de una infraestructura estratégica para el Ejecutivo, porque además de mejorar la calidad de vida de las comunidades, permitirá mitigar el impacto del aumento de las tarifas previsto para el suministro de GLP por la quita de subsidios nacionales y asegurará un crecimiento proyectado a más de 250 nuevos usuarios en parajes y 450 conversiones en las localidades principales.



