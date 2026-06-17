El nuevo rector electo, Christian Lopes, acompañó la asunción de los nuevos decanos y vicedecanos en distintas unidades académicas de la Universidad Nacional del Comahue.

Lopes acompañó en la Facultad de Ciencias Agrarias, la vicerrectora Lorena Higuera en Lenguas y en el CURZAS el gobernador de Río Negro y el vicepresidente del CIN.

En actos realizados en las respectivas unidades académicas, asumieron formalmente sus cargos las autoridades de la Facultad de Ciencias Agrarias (FACA), del Complejo Universitario Regional Zona Atlántica y Sur (CURZAS) y de la Facultad de Lenguas (FADEL).

En Agrarias asumieron por un nuevo período Esteban Jockers como decano y Pamela Fagotti como vicedecana. En el acto estuvieron representantes de tres municipios de Río Negro (Cinco Saltos, Catriel y de Contraalmirante Cordero), del INTA y funcionarios del gobierno de Río Negro.

En la Facultad de Lenguas, en una reunión del consejo directivo encabezado por la flamante decana, Maria Mare, se designó al equipo de gestión. De la sesión participó la vicerrectora Lorena Higuera y el nuevo decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Julio Monasterio. La fórmula de conducción en Lenguas se completa con Paula Liendo como vicedecana.

En el CURZAS asumieron Adriana Goicochea y Lucrecia María Aviles como decana y vice, respectivamente, en un acto en el que estuvo presente rector de la Universidad Nacional de Río Negro y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Anselmo Torres y Alberto Weretilneck.

Las nuevas autoridades que están asumiendo formalmente sus puestos fueron elegidas en las últimas elecciones realizadas en la UNCo en las que se renovaron los cargos de rector, vice, decanatos, consejos directivos y consejo superior.