Durante este fin de semana XXL de Carnaval, Copahue registró ocupación plena y un importante movimiento de visitantes.

Según datos relevados por el Ente Provincial de Termas (Eproten), se realizaron 10.568 prestaciones en cuatro días y 2.075 turistas disfrutaron de los servicios termales, consolidándose como uno de los principales destinos de bienestar de la provincia.

En esta ocasión las termas se complementaron con una propuesta cultural que atrajo a residentes y visitantes. Se trató de “Termas y Tango”, el Eproten organizó del 15 al 17 de febrero una agenda especial dedicada al tango, integrando la danza y la música a la experiencia de salud y relax característica de Copahue.

La programación comenzó el sábado 15 con “Conexión tanguera desde cero”, una clase introductoria al aire libre destinada a quienes no tenían experiencia previa. Luego se desarrolló una práctica milonguera abierta, generando un espacio de encuentro y participación colectiva en el entorno natural del complejo.

El domingo 16 las actividades continuaron en el SUM del complejo termal, con una clase orientada a profundizar en la conexión y musicalidad del tango, seguida por la Milonga KM5-Noche de gala, que convocó a trabajadores del complejo, residentes y turistas. El cierre tuvo lugar el martes 17 con un picnic milonguero a la canasta y tandas de tango, como propuesta integradora y comunitaria.

La agenda formó parte de la programación continua que el Eproten impulsa durante la temporada, sumando música en vivo, meditaciones, talleres y danzas a la oferta termal.