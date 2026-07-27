Una denuncia para frenar una seguidilla de ataques

La Universidad Nacional del Comahue decidió llevar a la Justicia Federal una serie de hechos de vandalismo registrados en distintas dependencias de la institución. El rector Christian Lopes presentó este lunes una denuncia en la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Neuquén para que se investigue la sucesión de ataques contra murales, placas conmemorativas, espacios de memoria y expresiones artísticas pertenecientes a la universidad.

El escrito también solicita la adopción de medidas cautelares para resguardar los edificios y evitar que los episodios vuelvan a repetirse.

La presentación fue realizada por Lopes junto a la vicerrectora Lorena Higuera, la secretaria general Micaela Gomiz, la vicedecana de la Facultad de Humanidades Katia Obrist y la secretaria académica Noelia Soriano Burgués.

"Ninguna discrepancia política, ideológica o cultural puede justificar la utilización de la intimidación, el hostigamiento, los daños al patrimonio público o las agresiones dirigidas contra quienes integran la comunidad universitaria", dijeron en un comunicado.

La denuncia fue presentada por el rector Christian Lopes ante la Fiscalía Federal. Foto: Gentileza UNCo

Cuatro hechos en menos de un mes

La denuncia reúne cuatro episodios ocurridos entre el 26 de junio y el 24 de julio que, según la Universidad, forman parte de una misma secuencia.

El primero corresponde a una agresión verbal contra una exsecretaria Académica de la UNCo, acompañada por el retiro de una bandera del gremio nodocente.

El segundo hecho fue la intervención de un mural dedicado a Ernesto Che Guevara, realizado por estudiantes. Luego, la institución incorporó un episodio de hostigamiento en redes sociales contra una docente vinculada con ese mural.

El cuarto caso ocurrió durante la noche del 24 de julio, cuando dos personas con los rostros cubiertos ingresaron al edificio Noemí Labrune, de la Facultad de Humanidades, donde cubrieron con pintura imágenes de estudiantes desaparecidos durante la última dictadura, una placa homenaje a Noemí Labrune y representaciones de la bandera del Pueblo Mapuche. También dejaron distintas inscripciones en paredes de la Universidad.

La Universidad solicitó medidas cautelares para proteger sus instalaciones. Foto: Gentileza UNCo

La Universidad pidió medidas cautelares

En tres de los cuatro episodios denunciados, la UNCo identificó a una persona presuntamente involucrada. Por ese motivo, solicitó que la Justicia disponga medidas cautelares, entre ellas la prohibición de acercamiento e ingreso a las instalaciones universitarias mientras avance la investigación.

La presentación también incorpora como prueba fotografías y registros fílmicos de los distintos hechos.

"Una modalidad de actuación que busca sustituir el diálogo y la convivencia democrática por la violencia, la intimidación y la destrucción de bienes públicos”, dice el escrito.

La presentación reúne cuatro hechos ocurridos entre junio y julio. Foto: Gentileza UNCo

"No es solo un daño al patrimonio"

En la denuncia, la Universidad sostuvo que los ataques exceden el daño material y afectan espacios que forman parte de la historia institucional.

"La vandalización de murales, placas conmemorativas, espacios de memoria y expresiones artísticas pertenecientes a la Universidad no constituye únicamente un daño al patrimonio institucional, sino también una afectación a bienes culturales y simbólicos", señala el escrito.

Con esta presentación, la Universidad busca que la Justicia Federal determine responsabilidades sobre los hechos denunciados y adopte medidas que permitan resguardar los espacios alcanzados por los ataques.