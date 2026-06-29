La secretaria de Jefatura de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini, desarrolla una agenda institucional en Málaga, España, con el objetivo de fortalecer vínculos internacionales en materia de tecnología, innovación, cultura y desarrollo urbano. Durante esta semana visitó el Málaga TechPark, el Polo Digital y mantuvo reuniones con autoridades locales para impulsar futuras acciones conjuntas.

Uno de los principales ejes del viaje es generar cooperación para el desarrollo del Polo Tecnológico de Neuquén, tomando como referencia uno de los ecosistemas de innovación más importantes de Europa. La agenda también incluye una visita al centro de Ciberseguridad de Google, considerado uno de los más relevantes del continente.

Además del intercambio tecnológico, la misión busca ampliar la cooperación en proyectos culturales, formación profesional, economía del conocimiento y planificación urbana, con impacto directo en iniciativas que el municipio ya desarrolla en la capital neuquina.

María Pasqualini fortalece vínculos con uno de los principales polos tecnológicos de Europa

La agenda oficial comenzó con una recorrida por el Polo Digital de Málaga, un espacio que reúne empresas, instituciones educativas y organismos públicos dedicados a la innovación tecnológica.

Allí, Pasqualini conoció el funcionamiento de la Escuela 42, un modelo educativo internacional que forma programadores y desarrolladores mediante metodologías de aprendizaje colaborativo y proyectos reales.

La funcionaria destacó que el espacio recibe a jóvenes desde los 18 años, quienes desarrollan iniciativas vinculadas con la programación, los videojuegos y la innovación digital.

"Es uno de los polos digitales más importantes de Europa", afirmó.

El Málaga TechPark busca anticiparse a las necesidades del mercado

Uno de los puntos centrales de la misión fue la visita al Málaga TechPark, un parque científico y tecnológico considerado una referencia internacional en innovación.

El complejo ocupa 300 hectáreas, alberga 100 edificios, reúne 720 empresas y genera alrededor de 29.000 empleos directos y más de 50.000 indirectos, cifras que lo posicionan entre los ecosistemas tecnológicos más importantes de Europa.

Durante el recorrido, Pasqualini conoció el programa "Rayo Verde", una iniciativa desarrollada junto con la Universidad de Málaga para anticipar los perfiles profesionales que demandarán las empresas en los próximos años.

Según explicó, el objetivo consiste en que el sistema educativo forme talento antes de que exista la demanda laboral.

"Están un paso adelante de lo que necesitan las empresas, articulando el sector académico con el productivo", señaló.

Un posible impulso para el Polo Tecnológico de Neuquén

Uno de los aspectos más relevantes del viaje fue el interés manifestado por las autoridades del Málaga TechPark en colaborar con el desarrollo del Polo Tecnológico de Neuquén.

Pasqualini explicó que el parque español mantiene vínculos permanentes con distintos países de Latinoamérica y manifestó su disposición para compartir experiencias y modelos de gestión.

La funcionaria consideró que esa cooperación podría aportar herramientas para acelerar el crecimiento del ecosistema tecnológico neuquino, especialmente en áreas vinculadas con la economía del conocimiento, la innovación empresarial y la formación de profesionales.

Además, recordó que en Málaga funciona la sede mundial de la Asociación Internacional de Parques Científicos y Áreas de Innovación, un organismo que nuclea a los principales parques tecnológicos del mundo.

Tecnología, cultura y desarrollo urbano en una misma agenda

La misión oficial no se limita al desarrollo tecnológico.

Durante la visita, Pasqualini mantuvo reuniones con la directora general de Acción Exterior, Cooperación y Desarrollo, Isabel Pascual, para identificar proyectos conjuntos entre ambas ciudades.

También se reunió con el alcalde de Málaga y con responsables de las áreas de Cultura, Innovación y Digitalización Urbana, con quienes analizó futuras acciones de cooperación institucional.

La agenda incluyó además una recorrida por Casa Amarilla, un mercado cultural que sirvió como referencia para el espacio similar que el municipio construye en Neuquén.

"Tiene características muy similares al mercado cultural que estamos ejecutando y que esperamos inaugurar hacia fines de octubre", explicó.

Los proyectos culturales también forman parte del intercambio

Además del componente tecnológico, la misión permitió avanzar en iniciativas vinculadas con la cultura.

Pasqualini confirmó que se analizaron nuevas acciones de cooperación relacionadas con el Festival Audiovisual Neuquén (FAN) y la Feria Internacional del Libro de Neuquén, dos de los eventos culturales más importantes que organiza el municipio.

La funcionaria recordó además que, gracias a un convenio firmado años atrás entre ambas ciudades, Neuquén participó recientemente del Congreso Internacional de Museos, Cultura y Tecnología e Innovación realizado en Málaga.

La experiencia también servirá para el futuro Museo Tecnológico

Otro de los objetivos del viaje es incorporar experiencias internacionales para el Museo Tecnológico que el municipio construye en el Parque Central.

Según adelantó Pasqualini, muchas de las ideas observadas durante la misión podrían aplicarse en ese proyecto, cuya inauguración está prevista entre septiembre y octubre.

El objetivo es desarrollar un espacio que combine ciencia, innovación, educación y nuevas tecnologías para acercar el conocimiento a estudiantes, emprendedores y vecinos.

Málaga, un modelo para ciudades innovadoras

En los últimos veinte años, Málaga pasó de ser una ciudad con fuerte perfil turístico a consolidarse como uno de los principales polos tecnológicos de Europa.

La llegada de empresas multinacionales, la articulación entre universidades, sector privado y Estado, junto con una estrategia sostenida para atraer talento e inversiones, transformaron a la ciudad española en un caso de estudio sobre economía del conocimiento.

Ese modelo es el que Neuquén busca analizar para fortalecer su propio ecosistema tecnológico, en un contexto donde la provincia concentra inversiones vinculadas a Vaca Muerta y necesita diversificar su matriz productiva mediante industrias de alto valor agregado.

¿Qué ocurrirá en los próximos días?

La agenda institucional continuará con una visita al centro de Ciberseguridad de Google en Málaga, considerado uno de los más importantes de Europa.

Posteriormente, el municipio evaluará las oportunidades de cooperación surgidas durante la misión para definir cuáles podrán traducirse en convenios, programas de intercambio y proyectos conjuntos con impacto en el desarrollo tecnológico, educativo y cultural de Neuquén.