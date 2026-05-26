El municipio de Cipolletti puso en marcha el Plan Calor Leña 2026 con el objetivo de asistir a familias que no cuentan con medios adecuados para calefaccionarse durante los días más fríos de otoño y el invierno. El operativo contempla la entrega de más de 40.000 bolsones de leña seca para alcanzar a unos 5.000 hogares distribuidos en 55 barrios de esa ciudad rionegrina.

Barrio por barrio, el relevamiento de las necesidades

Desde la Secretaría de Desarrollo Humano y Promoción Comunitaria de Cipolletti ya comenzaron los relevamientos territoriales barrio por barrio para identificar a los beneficiarios. De esa manera, las autoridades locales buscan garantizar que la asistencia llegue antes de las temperaturas más extremas.

Qué barrios y sectores estarán incluidos en el Plan Calor Leña 2026 en Cipolletti

El operativo alcanzará a familias de distintos sectores urbanos y periféricos de la ciudad. Los vecinos que aún no hayan sido relevados pueden acercarse al Centro de Promoción Comunitaria (CPC) más cercano para inscribirse y solicitar asistencia.

Los principales puntos de atención y sectores incluidos son:

1224 Viviendas – Villarino

Anai Mapu – Lihuen Mapu

Costa Norte

Ferri – Michi Michi

Isla Jordán

María Elvira

Luis Piedrabuena – Don Bosco

Distrito Vecinal Noreste – Santa Elena

Balsa Las Perlas

Zona Central y barrios aledaños

Además, el Municipio confirmó que el operativo abarcará un total de 55 barrios de Cipolletti y se priorizarán hogares vulnerables, adultos mayores, familias con niños y personas que no cuentan con acceso a la red de gas natural.

Cómo anotarse para recibir la leña

Los vecinos que necesiten acceder al beneficio pueden acercarse de lunes a viernes, de 8 a 12, al Centro de Promoción Comunitaria (CPC) más cercano a su domicilio. También se habilitó una línea de consultas por WhatsApp al +54 9299 4123565 para resolver dudas sobre requisitos y cronogramas de entrega.

El municipio explicó que la distribución será estratégica y progresiva para cubrir tanto sectores urbanos como rurales de Cipolletti, asegurando la entrega de leña seca y apta para calefacción eficiente durante toda la temporada invernal.

La Provincia invertirá más de $781 millones en Río Negro

El Gobierno de Río Negro lanzó oficialmente el Plan Calor Leña 2026 para toda la provincia, con una inversión superior a los $781 millones destinada a asistir a más de 2.200 familias que viven en comisiones de fomento y zonas rurales sin acceso al gas.

El programa provincial prevé distribuir más de 1,4 millones de kilos de leña en distintas localidades rionegrinas. Según informó el gobierno provincial, cada hogar recibirá alrededor de 650 kilos de leña para atravesar los meses más fríos del año.

El cronograma provincial comenzará en junio y se extenderá hasta agosto, con monitoreos mensuales para controlar la distribución y garantizar que la asistencia llegue a las familias que más la necesitan.