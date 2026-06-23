El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, celebró este lunes el anuncio del pase a planta permanente de más de 4.200 estatales rionegrinos, y lo definió como “el más grande de los que nos tocó participar desde ATE”. Aguiar utilizó una metáfora futbolera para graficar la importancia de la medida:

“Este lunes no solo metió goles Messi, ATE metió un golazo al confirmar el pase a planta permanente de los trabajadores estatales”.

El dirigente rechazó las críticas que señalan un incremento del número de empleados públicos: “No es verdad que habrá más estatales, el que dice eso lo hace por cuestiones políticas. No se incorpora más gente, son trabajadores que vienen prestando servicios hace años y eso no significa una erogación mayor al Estado provincial. Se hace realidad el derecho a la estabilidad de los trabajadores”.

Aguiar subrayó que el contexto nacional le otorga mayor relevancia a la decisión: “El momento en que se da es una decisión de otro país, es un oasis en el desierto de destrucción de derechos en la que se convirtió Argentina”.

El dirigente adelantó que este martes comenzará la redacción de la ley que dará contexto al pase a planta, y que en la primera semana de julio ingresará a la Legislatura. “Le pedimos a todas las fuerzas políticas que respalden esa ley. Estimamos que será un proceso de 6 a 8 meses”, indicó en Radio Kaos de Roca.

Aumento a estatales

Respecto de las paritarias, Aguiar sostuvo que “las paritarias de Río Negro gozan de buena salud” y comparó el esquema con el de Neuquén: “El deterioro del poder adquisitivo en el país hace que la plata no le alcance a nadie. Río Negro tiene una de las mejores paritarias. Neuquén va a continuar con las negociaciones salariales para el segundo semestre y tiene la misma paritaria que Río Negro, es decir actualiza en promedio por IPC de la provincia y el INDEC y lo hace de manera trimestral, nosotros bimestral. La paritaria de Río Negro es todavía mejor”.

Registros faciales

En cuanto a los controles de asistencia en hospitales, el gremio manifestó diferencias con el Gobierno: “Vamos a tener reuniones de los equipos técnicos de ATE con los del gobierno, pero estos controles no pueden afectar la dignidad de los trabajadores. No defendemos vagos, defendemos trabajadores. Aceptamos todos los controles que tengan que existir siempre que no se vulneren derechos. Sobre los controles faciales hay mucho por discutir”.