La Secretaría de Trabajo de Río Negro citó oficialmente a UnTER para reabrir la discusión salarial, tras los rechazos de febrero. La audiencia fue fijada para el próximo viernes 13, a las 9 de la mañana, en la sede laboral de Viedma, por disposición de la titular del área, Martha Avilez.

La convocatoria obligó al gremio docente a repensar la medida de fuerza prevista para ese día, aunque este miércoles se celebrará un Plenario de Secretarios Generales de las 18 seccionales para definir la posición sindical frente al nuevo escenario. El encuentro será clave, ya que la fecha elegida por el Gobierno coincide con el segundo día de paro del plan de lucha ratificado por el congreso gremial.

La tensión entre las partes se profundizó luego de que UnTER rechazó la oferta salarial. El sindicato reclama un sueldo inicial de 2.000.000 de pesos, mientras que la propuesta gubernamental consistía en dos actualizaciones bimestrales por inflación y un pago compensatorio de 250.000 pesos por el período sin aumentos.

Al no aceptarse la oferta, el Gobierno provincial decidió no liquidar las mejoras en los haberes de febrero, lo que implicó que los docentes no percibieran el incremento del 5,2% ni la primera cuota de la compensación de 125.000 pesos. Como respuesta, el congreso gremial aprobó tres jornadas de huelga: la primera se concretó este lunes 9, y las siguientes fueron fijadas para el viernes 13 y el jueves 19, aunque supeditadas al llamado a paritarias.

El pedido en Cipolletti

El destrabe de la convocatoria tuvo su antesala el sábado, durante la Corrida de Cipolletti, donde una comitiva sindical encabezada por el secretario adjunto Mauricio Ovadilla entregó un petitorio al gobernador Alberto Weretilneck. Allí exigieron un “llamado urgente” a negociar.

El mandatario provincial se comprometió a concretar la audiencia, pero pidió al gremio que acepte la actualización por inflación como base para luego discutir otros puntos. Weretilneck subrayó que el objetivo es no privar a los estudiantes de asistir a clases ni tomarlos “como rehenes del conflicto”.

La decisión que tome el plenario de este miércoles será determinante. Desde la cartera educativa advierten que difícilmente se sienten a negociar si el gremio mantiene el paro. UnTER, por su parte, reconoce que la prioridad es retomar la negociación, aunque persisten dudas sobre la continuidad de las medidas de fuerza.