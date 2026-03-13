Una intensa lluvia volvió a provocar anegamientos y cortes de tránsito en distintos sectores de la capital rionegrina, lo que llevó al Consejo Escolar a resolver la suspensión de las actividades en el turno mañana de todos los establecimientos educativos de Viedma, El Juncal, San Javier y Guardia Mitre.

El fuerte chaparrón se desató pasadas las 19.30 del jueves y cayó con gran intensidad en pocos minutos, con una magnitud similar e incluso superior a la registrada durante la mañana. La acumulación de agua en calles y sectores bajos generó múltiples complicaciones para la circulación vehicular y obligó a la Municipalidad a desplegar un operativo de emergencia.

Los barrios Lavalle y Los Fresnos fueron los más afectados, con calles completamente anegadas y cortes preventivos de tránsito. También se registraron acumulaciones importantes en el sector céntrico, particularmente en las intersecciones de Urquiza e Islas Malvinas, 7 de Marzo y San Luis, y en el bulevar Ituzaingó entre Perón y Winter. El drenaje del agua se vio condicionado por la marea alta del río, lo que dificultó el escurrimiento natural.

Equipos de Defensa Civil, Servicios Públicos y Desarrollo Social trabajaron de manera coordinada para atender las distintas situaciones generadas por el temporal, mientras las estaciones costeras operaban a pleno para favorecer el drenaje. Desde el municipio se informó que ya se recibieron solicitudes de asistencia de vecinos afectados.

En el plano educativo, el Consejo Escolar dispuso que todas las escuelas permanezcan abiertas y a disposición de sus comunidades, aunque sin actividades en el turno mañana. Durante la jornada se evaluará la continuidad de las clases en el turno tarde, en función de la evolución de las condiciones climáticas y de la transitabilidad de calles y caminos.

En paralelo, la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) informó que las actividades académicas del Complejo Universitario Regional Zona Atlántica y Sur pasarán a la virtualidad este viernes, debido a las condiciones climáticas y edilicias. Las tareas administrativas y concursos docentes se sostendrán en la presencialidad.

La alerta meteorológica se mantiene y se prevé que las precipitaciones continúen durante este viernes, con posibilidad de extenderse al fin de semana, aunque con menor intensidad.