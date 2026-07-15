El crecimiento sostenido de la actividad en Vaca Muerta mantiene una alta demanda de trabajadores, pero las empresas encuentran cada vez más dificultades para cubrir puestos con personal capacitado. La escasez de perfiles calificados, la competencia salarial con las grandes operadoras y la necesidad de incorporar nuevas habilidades tecnológicas aparecen como algunos de los principales obstáculos del mercado laboral.

Los detalles fueron brindados por Natalia Maciel, líder y fundadora de MacVal Neuroconsultoría, durante una entrevista en el programa "La noche cae, la radio se enciende", que se emite por AM550. Según explicó la especialista, el principal problema no es la falta de personas interesadas en trabajar, sino la escasez de trabajadores con la preparación que hoy requieren las empresas."Hay pocas personas con formación específica y, cuando una empresa logra capacitar a un equipo, muchas veces termina perdiéndolo porque las operadoras ofrecen salarios que son difíciles de igualar para otros rubros", señaló.

La especialista advirtió que las habilidades tecnológicas ya son un requisito indispensable para acceder a mejores oportunidades laborales.

Maciel también desmitificó la idea de que cualquier empleo en Vaca Muerta garantiza salarios elevados. "Existe el mito de que cualquiera llega a Vaca Muerta y cobra en 'petrodólares'. La realidad es distinta: los mejores salarios están concentrados en determinados sectores y requieren capacitación y experiencia. No alcanza solo con tener ganas de trabajar", afirmó.

Otro de los aspectos que más preocupa a la consultora es la falta de competencias digitales básicas entre quienes buscan insertarse en el mercado laboral. Maciel sostuvo que muchas personas confunden el manejo cotidiano del celular con el dominio de herramientas informáticas necesarias para trabajar en una empresa. "Hoy no alcanza con saber usar redes sociales. Las organizaciones necesitan personas que manejen Word, Excel, herramientas colaborativas, plataformas de gestión e inteligencia artificial aplicada al trabajo", explicó.

Desde MacVal Neuroconsultoría sostienen que la capacitación permanente será determinante para cubrir los puestos que demanda la industria.

En ese sentido, remarcó que la inteligencia artificial no reemplazará a las personas, sino a quienes no aprendan a utilizarla como una herramienta de trabajo. "La IA necesita personas que sepan darle instrucciones y aprovechar su potencial. La ventaja competitiva la tendrán quienes incorporen estas herramientas a su trabajo cotidiano", aseguró.

Capacitar para cubrir la demanda

Frente a este escenario, Maciel explicó que muchas empresas comenzaron a modificar sus estrategias de contratación y optan por incorporar personas sin experiencia para capacitarlas desde cero. "Hoy las organizaciones tienen dos alternativas: contratar personal ya formado, con el riesgo de que migre rápidamente a otra empresa, o apostar por personas con potencial y acompañarlas en un proceso de formación", indicó.

Además, destacó el trabajo conjunto que vienen realizando cámaras de comercio, instituciones y empresas de la región para ofrecer capacitaciones abiertas orientadas a fortalecer el ecosistema laboral de localidades como Añelo, Rincón de los Sauces y Neuquén.

Finalmente, la especialista remarcó que la capacitación ya no puede entenderse como una instancia aislada. "Las capacitaciones tienen que convertirse en un modo de vida. La tecnología cambia muy rápido y quien quiera crecer profesionalmente deberá actualizar sus conocimientos de manera permanente", concluyó.