Vaca Muerta y Corredor del Viento, dos proyectos estratégicos para sumar miles de hectáreas bajo riego

Neuquén cuenta con dos proyectos estratégicos orientados a ampliar la superficie productiva de la provincia mediante el desarrollo de infraestructura de riego. Vaca Muerta y Corredor del Viento son dos iniciativas priorizadas por la gestión del gobernador Rolando Figueroa para ampliar el horizonte productivo.

El mandatario destacó que, a partir de la monetización de los recursos que genera la producción hidrocarburífera de Vaca Muerta, para la provincia del Neuquén “es indispensable generar otras economías”. “Es fundamental la producción, el turismo, ir invirtiendo también en otro tipo de energías y cuidar el ambiente”, aseguró y remarcó que “estamos muy concentrados en desarrollar superficies bajo riego en la provincia”.

Uno de los proyectos estratégicos apunta al desarrollo de actividades productivas en la región de Vaca Muerta mediante sistemas de riego por pivote. Prevé una primera etapa de 5.000 hectáreas y busca incorporar producciones que ya tienen desarrollo y experiencia en otras zonas de Neuquén, como forrajes, olivos, frutos secos, vid y cerezas, con la incorporación de tecnología para garantizar el aprovechamiento y la disponibilidad del recurso hídrico.

El desarrollo de estas nuevas áreas productivas contempla un trabajo conjunto con las empresas hidrocarburíferas para optimizar el uso del agua y promover actividades compatibles con la actividad energética. El objetivo es utilizar agua nueva de “las redes azules”, con una captación previa a la que hacen las compañías para sus operaciones.

“Vinos, aceite de oliva y otras tantas cosas las vamos a poder producir en Vaca Muerta a partir de un programa de desarrollo en el cual vamos a utilizar las redes de agua que utilizan las empresas para hacer su fractura cotidiana”, dijo el gobernador y agregó: “Es importante el desarrollo agrícola-ganadero que vamos a hacer en Vaca Muerta”.

“Vamos a poner hectáreas bajo riego en Cutral Co y Plaza Huincul, reutilizando el agua que consumen esas dos ciudades”, manifestó Figueroa y explicó que “con el Corredor del Viento, proyecto que engloba principalmente la región del Limay, Picún Leufú y Piedra del Águila, vamos a poner en producción cerca de 50.000 hectáreas”.

Avanza el proyecto ejecutivo

El denominado Corredor del Viento, que se encuentra entre Piedra del Águila y Picún Leufú, ya avanza en la etapa de proyecto ejecutivo. La propuesta apunta a desarrollar un gran valle productivo y avanzar hacia una superficie bajo riego que permita prácticamente duplicar la que tiene hoy la provincia.

La iniciativa contempla la expansión de la producción de forraje y la posibilidad de incorporar nuevas actividades vinculadas con el engorde y la producción ganadera, con el objetivo de aprovechar las condiciones naturales de la zona y sustituir parte de las importaciones de carne que actualmente realiza Neuquén.

Para avanzar con esta obra, el Gobierno provincial analiza un esquema que combine recursos públicos, financiamiento y participación privada.

Las iniciativas forman parte de la estrategia provincial para ampliar la matriz productiva, incorporar nuevas tierras bajo riego y generar condiciones para el crecimiento de actividades agropecuarias y agroindustriales en distintas regiones de Neuquén.