El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, reflexionó acerca de lo que implica el traspaso de las rutas nacionales a la órbita provincial. El mandatario calificó el escenario como "complejo" debido a tramos inconclusos, "contratos firmados y abandonados", pero adelantó que avanzarán en acciones para ordenar el proceso.

“Los gobiernos nacionales, no importa el signo político, hace más de 20 años que no han resuelto la problemática de las rutas”, manifestó Weretilneck, a través de sus redes sociales. La Provincia decidió asumir el desafío como parte de un rumbo que prioriza ocuparse de los problemas reales de la gente y brindar una respuesta concreta.

El traspaso incluye las rutas nacionales 22 y 151, arterias claves para la producción, la integración y la conexión con la provincia de Neuquén. Hoy presentan tramos deteriorados, obras paralizadas y conflictos técnicos sin resolver. “Llegar a esta situación es el símbolo del atraso, de la desidia y del olvido de los gobiernos nacionales”, advirtió el mandatario rionegrino.

Weretilneck adelantó que se trata de un escenario complejo: “Hay obras inconclusas en distintos puntos de la provincia, como la rotonda de Choele Choel, el puente 83 en Cipolletti o sectores de la Ruta 151 entre Barda del Medio y Catriel, además de intervenciones que en su momento generaron diferencias con municipios como General Roca y Cervantes en torno a los proyectos técnicos”.

“Empieza un trabajo técnico que va a llevar su tiempo. Hay que discutir los tramos, los proyectos y la situación de los contratos que hoy están firmados y abandonados”, explicó. En las próximas semanas se avanzará en definiciones para ordenar el proceso.

Además, dejó en claro que Río Negro “no puede destinar fondos de educación, salud o seguridad para estas obras, con lo cual hay que buscar otra forma de financiamiento”, y garantizó que esta etapa se encarará “con seriedad, con responsabilidad, con toda la inteligencia y con toda la transparencia”.