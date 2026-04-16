Este jueves aterrizó en Neuquén la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quienes llegaron para visitar Vaca Muerta y realizar distintas actividades vinculadas al desarrollo enérgetico y la proyección internacional del país.

En ese marco YPF recibió el certificado de Marca País Argentina, donde también estuvo presente Horacio Marín, presidente y CEO de la empresa y el titular de la Agencia Argentina para la Promoción de las Inversiones y el Comercio Internacional, Diego Sucalesca.

La distinción reconoció a YPF como un actor clave en la proyección internacional de la identidad productiva nacional, en función de su trayectoria, la magnitud de su escala productiva y su rol estratégico en el desarrollo económico del país.

La Marca País Argentina es una herramienta que impulsa la percepción internacional, potencia las exportaciones de bienes y servicios, favorece la atracción de inversiones y turismo, y promueve el talento argentino en los mercados globales.

Qué actividades se hicieron y quiénes participaron

Durante la jornada, las autoridades recorrieron un equipo de perforación y un pad de pozos en producción en Loma Campana, uno de los principales polos energéticos a nivel global, donde pudieron observar cómo la actividad de campo se optimiza desde los RTIC de Buenos Aires y Neuquén, en un contexto de creciente dinamismo exportador del sector energético argentino.

También participaron Zulma Reina, vicepresidenta 1ª de la Honorable Legislatura de la Provincia del Neuquén, a cargo de la Presidencia y en ejercicio del Poder Ejecutivo provincial; Nadia Márquez, senadora de La Libertad Avanza por Neuquén; Mario Pablo Cervi, senador nacional por Neuquén; Guillermo Garat, vicepresidente de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marketing; Lisandro Deleonardis, vicepresidente de Asuntos Públicos; y Matías Farina, vicepresidente ejecutivo Upstream.

Destacaron que con este hito, YPF continúa consolidando su rol como empresa líder en el desarrollo energético, contribuyendo al posicionamiento internacional de la Argentina y al fortalecimiento de su marca en el mundo.