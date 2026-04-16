Llegada bajo perfil y agenda cerrada

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, llegó este jueves a Neuquén junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en una visita marcada por el hermetismo y una agenda que se mantuvo bajo reserva hasta último momento.

Ambos funcionarios aterrizaron pasadas las 9 en el aeropuerto Presidente Perón y desde allí se trasladaron en helicóptero hacia Loma Campana, en Vaca Muerta, donde está prevista una actividad con YPF.

Un viaje en medio de cuestionamientos

La llegada se da en un contexto atravesado por revelaciones judiciales vinculadas al patrimonio de Adorni y a sus viajes al exterior desde que asumió en el Ejecutivo nacional.

En ese escenario, la presencia del jefe de Gabinete en Neuquén forma parte de una serie de apariciones públicas junto a Karina Milei, en medio de una estrategia que busca sostener su figura dentro del Gobierno.

Una actividad reservada en Vaca Muerta

La comitiva nacional participará de una actividad en las instalaciones de YPF en Loma Campana, donde se prevé la entrega de la distinción Marca País Argentina a la compañía.

Del encuentro también formará parte Horacio Marín, presidente y CEO de la empresa estatal, en un evento que se desarrollará con acceso restringido.

Zulma Reina, parte de la recorrida

Fuentes vinculadas a la organización confirmaron que la vicepresidenta primera a cargo de la Legislatura de Neuquén, Zulma Reina, participará de las actividades previstas durante la jornada.

Su presencia marca la representación institucional local en una visita que todavía no fue comunicada oficialmente.

Movimientos previos y operativo en la ciudad

Desde el día anterior ya se registraban movimientos vinculados a la visita. Un helicóptero de Presidencia había sido visto en la pista del aeropuerto local, en lo que se interpretó como parte de la avanzada para coordinar el operativo.

La llegada de los funcionarios también incluyó el uso de una aeronave oficial de la Fuerza Aérea, en línea con el despliegue logístico habitual para este tipo de recorridas.

Silencio oficial y señales políticas

Hasta el momento, desde el gobierno de Neuquén no hubo información oficial sobre la visita ni confirmación de encuentros con el gobernador Rolando Figueroa o miembros de su gabinete.

En paralelo, la actividad en Vaca Muerta se desarrolla en un contexto donde la provincia mantiene un rol central en el desarrollo energético del país, con actores locales que siguen de cerca cada movimiento vinculado a ese sector.