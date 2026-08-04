Las vacaciones de invierno 2026 concluyeron con un saldo positivo para el turismo nacional y con Río Negro como la provincia más elegida por los viajeros. De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), se movilizaron 4,6 millones de turistas, que generaron un impacto económico superior a los $2,12 billones.

El informe destacó que Bariloche volvió a posicionarse como el destino más elegido del país, con niveles de ocupación hotelera de hasta el 90%. Las intensas nevadas de julio, la calidad de sus centros de esquí, la amplia oferta turística y un nivel histórico de conectividad aérea permitieron que la ciudad encabezara una vez más la temporada invernal.

La secretaria de Turismo de Río Negro, María Sol Canalda, señaló: “Que Río Negro haya sido uno de los destinos más elegidos durante estas vacaciones, liderando búsquedas en portales de viajes y registrando un nivel histórico de conectividad aérea, demuestra que el trabajo previo está dando resultados. Nuestro desafío ahora es consolidar este crecimiento y seguir posicionando a la provincia como destino turístico todo el año”.

Por su parte, el director ejecutivo de la Agencia de Turismo Río Negro (ATUR), Diego Piquín, destacó: “El trabajo entre el sector público y privado, junto con la diversidad y calidad de la oferta en cada región, nos permite seguir siendo una gran opción para miles de visitantes que nos eligen año tras año”.

El buen desempeño se reflejó también en otros puntos de la provincia: Playas Doradas alcanzó un 90% de ocupación, Viedma y el Valle llegaron al 80%, mientras que Las Grutas, San Antonio Oeste y San Antonio Este registraron un 70%, con propuestas vinculadas a naturaleza, gastronomía y actividades recreativas.