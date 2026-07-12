Cómo es Atlanta, la ciudad donde Argentina enfrentará a Inglaterra en semifinales del Mundial 2026

Atlanta es una de las ciudades más importantes del sudeste de los Estados Unidos y uno de los grandes motores económicos del país. Con cerca de 500.000 habitantes en su casco urbano y más de seis millones en su área metropolitana, es considerada la capital económica del estado de Georgia y un centro estratégico para los negocios, la tecnología y el transporte.

La ciudad creció de manera acelerada durante el siglo XX y hoy se distingue por sus modernos rascacielos, amplios espacios verdes y una población profundamente diversa desde el punto de vista cultural. Además, es conocida como "la ciudad en un bosque" por la enorme cantidad de árboles que cubren gran parte de su territorio urbano.

El escenario de una semifinal histórica

El partido entre Argentina e Inglaterra se disputará el miércoles 15 de julio a las 16 (hora Argentina) en el Mercedes-Benz Stadium, uno de los estadios más modernos del planeta. Inaugurado en 2017, tiene capacidad para más de 70 mil espectadores y sobresale por su techo retráctil y una gigantesca pantalla circular de alta definición que rodea el interior del estadio.

El recinto es la casa de los Atlanta Falcons de la NFL y del Atlanta United de la MLS, uno de los clubes que revolucionó el fútbol estadounidense gracias a una convocatoria que supera habitualmente los 40 mil espectadores por partido.

El Mercedes Benz Stadium, la sede del partido entre Argentina e Inglaterra en semifinales del Mundial 2026 - Foto: Archivo

Mucho más que fútbol: una ciudad fanática del deporte

Atlanta respira deporte durante todo el año. Además de los Falcons y el Atlanta United, alberga a los Atlanta Braves, una de las franquicias más tradicionales de las Grandes Ligas de béisbol, y a los Atlanta Hawks, protagonistas de la NBA.

La ciudad fue sede de los Juegos Olímpicos de 1996, un acontecimiento que transformó buena parte de su infraestructura urbana y consolidó su imagen como organizadora de grandes eventos internacionales.

En Atlanta se puede visitar el Georgia Aquarium, considerado como uno de los acuarios más grandes del mundo - Foto: Wikipedia

Qué visitar en Atlanta

Quienes viajen para seguir el Mundial encontrarán mucho más que fútbol. Uno de los sitios más visitados es el Georgia Aquarium, considerado entre los acuarios más grandes del mundo, donde habitan miles de especies marinas.

Muy cerca se encuentra el World of Coca-Cola, un museo interactivo dedicado a la historia de la bebida nacida justamente en Atlanta. Allí los visitantes pueden conocer el proceso de elaboración y degustar diferentes sabores comercializados en distintos países.

World of Coca-Cola es el museo interactivo para conocer todo acerca de la historia de la icónica bebida surgida en Atlanta - Foto: Wikipedia

Otro punto obligado es el Centennial Olympic Park, construido para los Juegos Olímpicos de 1996 y convertido en uno de los principales espacios públicos de la ciudad.

Atlanta también conserva un enorme valor histórico. Allí nació Martin Luther King Jr. y el barrio donde vivió, junto con la iglesia donde predicó y otros edificios vinculados al líder por los derechos civiles, conforman uno de los recorridos culturales más importantes de Estados Unidos.

Martin Luther King Jr, referente de la lucha por los derechos civiles y la justicia social, nació en Atlanta - Foto: Archivo

Gastronomía con identidad sureña

La cocina de Atlanta mezcla las tradiciones del sur estadounidense con propuestas internacionales. Son muy populares el pollo frito, las costillas ahumadas, el barbecue, los waffles con pollo, las hamburguesas y la comida soul food, nacida de la cultura afroamericana.

En barrios como Midtown, Buckhead y Virginia-Highland abundan restaurantes de primer nivel, bares, cervecerías artesanales y propuestas gastronómicas que reflejan la diversidad de una ciudad cada vez más cosmopolita.

La gastronomía, uno de los atractivos turísticos más buscados de Atlanta

Un gigante económico de Estados Unidos

Atlanta es uno de los principales centros corporativos del país. Allí tienen su sede mundial compañías como Coca-Cola, Delta Air Lines y Home Depot, mientras que numerosas empresas tecnológicas, financieras y de logística eligieron instalarse en la ciudad.

El Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson Atlanta es, desde hace varios años, uno de los de mayor movimiento de pasajeros del mundo, una condición que convirtió a la ciudad en una puerta de entrada clave para América del Norte.

Esa combinación de infraestructura, conectividad y desarrollo económico explica por qué Atlanta fue seleccionada como una de las sedes del Mundial 2026.