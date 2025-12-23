Con 1.058 millones de pesos puestos sobre la mesa y 348 policías desplegados en puntos clave, Río Negro lanzó un operativo de seguridad fuerte, visible y sostenido para cuidar la temporada de verano hasta el 20 de febrero, con refuerzos especiales en Bariloche, El Bolsón, Las Grutas, Playas Doradas y El Cóndor, los destinos que en estos meses estallan de turistas y movimiento.

Es una respuesta directa a lo que pasa todos los veranos: ciudades desbordadas, rutas cargadas y miles de personas circulando al mismo tiempo. Por eso, desde el Ministerio de Seguridad y Justicia decidieron poner policías en la calle y recursos reales, con presencia constante para prevenir, ordenar y dar tranquilidad tanto a vecinos como a visitantes.

En la Cordillera, el foco está puesto en Bariloche y El Bolsón, donde el turismo de montaña, los eventos al aire libre y la vida nocturna conviven a diario. Allí, el refuerzo policial busca marcar presencia, evitar conflictos y frenar los delitos oportunistas que aparecen cuando hay mucha gente y poca paciencia.

Mientras tanto, en la Costa Atlántica, la postal es otra pero el desafío es igual de grande. En Las Grutas, Playas Doradas y El Cóndor, los efectivos se concentran en playas, accesos y zonas calientes, sobre todo durante las tardes y noches, cuando la cantidad de gente se multiplica y cualquier descuido puede terminar mal.

Pero el operativo va más allá del patrullaje a pie. Además, hay controles viales reforzados, presencia en rutas, accesos urbanos y zonas comerciales. El objetivo es claro: ordenar el caos del verano, acompañar el movimiento constante de vehículos y reducir riesgos, especialmente para familias que viajan con chicos y adultos mayores.

La inversión permite mantener móviles activos, garantizar combustible, sumar equipamiento y pagar horas extra, algo clave para sostener cobertura policial las 24 horas.

Con más policías en la calle y más recursos destinados a la prevención, Río Negro apuesta a blindar el verano y a que quienes viven en la provincia o llegan de vacaciones puedan disfrutar sin sobresaltos.