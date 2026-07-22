Neuquén despide las vacaciones de invierno con una jornada de diversión en el Centro Cultural Oeste

La Municipalidad de Neuquén realizará el cierre de las vacaciones de invierno, este sábado, de 12 a 18, en el Centro Cultural Oeste (Dr. Ramón y Racedo), con una propuesta gratuita pensada para disfrutar en familia. La jornada reunirá espectáculos, talleres y actividades recreativas para todas las edades, con el objetivo de despedir el receso invernal compartiendo una tarde de encuentro, juego y expresiones artísticas.
De 12 a 15 se presentarán dos espectáculos infantiles. Por un lado, “Timoteo va a la plaza”, una obra de títeres protagonizada por un simpático monito que, en su camino hacia la plaza, deberá resolver divertidas situaciones a través de juegos y canciones. También llegará “Los Swing Sentidos”, una propuesta musical y teatral que recrea el universo de las canciones de María Elena Walsh para compartir con toda la familia.
A partir de las 15 y hasta las 18, el espacio estará dedicado a adolescentes y jóvenes con “Sur en Verso-Patagonia Freestyle”, una propuesta de cultura urbana abierta a la comunidad que promueve el encuentro, la expresión y la participación juvenil.
Durante la tarde se desarrollarán batallas de rap y freestyle, donde jóvenes artistas podrán demostrar su capacidad de improvisación, creatividad y puesta en escena, además de shows en vivo de referentes y artistas emergentes de la música urbana regional.
En simultáneo, quienes asistan podrán participar de talleres de fanzines, graffiti y arte urbano, serigrafía, iniciación musical al hip hop y customización de ropa, generando espacios para aprender, crear y compartir.
Con esta propuesta, la Municipalidad de Neuquén pone el broche final a una amplia agenda de actividades culturales y recreativas que durante las vacaciones de invierno convocó a miles de familias en distintos espacios de la ciudad, reafirmando el compromiso de acercar el arte, la cultura y el entretenimiento a toda la comunidad.