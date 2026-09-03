El ministerio de Educación de la Provincia de Neuquén y el Consejo Provincial de Educación (CPE) confirmaron que el martes 8 de septiembre se efectuará la devolución de los descuentos salariales realizados a aquellos docentes a quienes se les aplicó de forma indebida la deducción por día no trabajado.

La medida alcanza principalmente a establecimientos de los Distritos I, VIII y X pertenecientes a Neuquén Capital, Plottier y Senillosa y contempla el reintegro a través de una planilla complementaria para el personal que acredite haber asistido a las escuelas durante las jornadas de dictado o mesas de examen.

Al respecto, la ministra de Educación provincial, Soledad Martínez, detalló el procedimiento y la revisión técnica que lleva adelante la cartera educativa:

"Hicimos una reversión de aquellas situaciones en las que constatamos que no se habían adherido a la falta injustificada. Para los niveles Inicial y Primario pudimos hacer la corrección antes de la liquidación de haberes. En el nivel Medio la situación es más compleja porque hay que analizar hora por hora y cargo por cargo."





Martínez afirmó:

"Pusimos fecha de liquidación por planilla complementaria para la devolución de los descuentos indebidos el próximo día martes. Queremos ser muy enfáticos, vamos a hacer la devolución de aquellas situaciones en que hayamos constatado de manera documentada que los docentes estuvieron en la escuela el día 27. Respecto de aquellas situaciones que no hayan podido acreditarse o que tengamos constatado que las escuelas permanecieron cerradas, no va a haber reversión de los descuentos realizados, porque el 27 de julio volvimos a clase luego del receso invernal y no hay amparo sindical que justifique una ausencia."