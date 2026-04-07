Sierra Colorada atraviesa un momento de preocupación tras detectarse diversos hechos de vandalismo en espacios públicos y comunitarios. Los daños se registraron en lugares emblemáticos como la Plaza San Martín, donde se rompieron bancos y se realizaron pintadas en el mástil; en la Plaza de Juegos Infantiles, con pintadas en el sector de toboganes; en la Escuela Primaria N° 26, con paredes dañadas; y en el Mirador Hamaca en los Cerros, donde se afectaron bancos y mesas.

Las autoridades municipales remarcaron que el vandalismo no es una travesura, sino un delito que impacta directamente en el patrimonio histórico, estético y social de la comunidad. Además, señalaron que estos actos generan un gasto económico adicional para el municipio, que debe destinar recursos a reparar lo que pertenece a todos los vecinos.

El mensaje oficial subrayó que los espacios públicos son puntos de encuentro de las familias y que destruirlos significa dañar la convivencia. Asimismo, se convocó a la ciudadanía a cuidar las instalaciones como propias y a denunciar cualquier acto sospechoso o comportamiento vandálico ante las autoridades locales.

La consigna es clara: cuidar lo que es de todos es la mejor forma de demostrar amor por el lugar que habitamos, explicaron. En este sentido, se recordó que los espacios públicos cumplen funciones sociales y culturales, y que su preservación depende del compromiso colectivo. La plaza, la escuela y el mirador son ámbitos de encuentro, de recreación y de aprendizaje, y su deterioro afecta directamente la vida cotidiana de la comunidad.

Se destacó que la denuncia de actos vandálicos es una herramienta fundamental para prevenir nuevos daños y garantizar que los espacios sigan siendo accesibles y seguros. La municipalidad tiene registros en imágenes y avanzará con la denuncia. La invitación es a asumir la responsabilidad compartida de proteger lo que pertenece a todos, entendiendo que cada acción de cuidado contribuye a sostener la identidad y la convivencia en Sierra Colorada.