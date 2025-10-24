Vandalismo y destrozos durante la madrugada en el Anfiteatro Cono Randazzo de Regina

Un hecho de vandalismo se registró en el Anfiteatro Cono Randazzo de Villa Regina, donde desconocidos ingresaron durante la madrugada de este viernes, tras el retiro del sereno y provocaron destrozos en las instalaciones. Según se informó, los autores rompieron puertas, forzaron un ventiluz y sustrajeron elementos de valor, entre ellos mallas cima ubicadas en sectores sensibles donde funcionan tableros eléctricos.

“Rompieron todo, se llevaron cosas de lugares donde hay instalaciones eléctricas que son muy costosas”, relató el sereno que había estado de guardia hasta horas antes del hecho. El trabajador expresó su preocupación por la reiteración de estos ataques y pidió mayor conciencia social: “No podemos permitir que estos hechos sigan sucediendo”.

Desde la Municipalidad de Regina lamentaron lo ocurrido y repudiaron el accionar vandálico. “Estos actos atentan contra el patrimonio de todos los reginenses y el esfuerzo que se realiza día a día para recuperar y embellecer los espacios públicos”, señalaron.

Además, confirmaron que se realizará la denuncia correspondiente ante las autoridades policiales y judiciales. El hecho generó malestar entre trabajadores municipales y vecinos que frecuentan el espacio cultural, recientemente reacondicionado para actividades comunitarias. Las autoridades remarcaron que los daños afectan no solo a la infraestructura, sino también a la posibilidad de sostener propuestas culturales abiertas a la comunidad.

En los últimos meses se realizó una restauración integral del Anfiteatro Cono Randazzo

El Municipio solicitó a los vecinos que, ante cualquier información o movimiento sospechoso, lo informen de inmediato a la policía o a la Municipalidad. “Apelamos al compromiso ciudadano para cuidar lo que es de todos”, concluyeron desde el Ejecutivo local, que ya trabaja en la reparación de los daños y en medidas preventivas para evitar nuevos ataques.