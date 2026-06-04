Una de las personas que había resultado gravemente herida en la explosión registrada el sábado por la tarde en Rincón de los Sauces falleció este miércoles. Se trata del dueño de la vivienda donde ocurrió el siniestro, quien permanecía internado junto a otros dos hombres con quemaduras de distinta consideración.

El hecho se produjo el sábado alrededor de las 17:13, cuando Bomberos Voluntarios recibieron un alerta por un presunto incendio en una vivienda ubicada sobre calle Omar Sandoval, frente a Radio Arenas. Al llegar al lugar, los equipos de emergencia constataron que no había un incendio activo, pero sí una situación de riesgo vinculada a una explosión.

Tres heridos por la explosión

Como consecuencia del estallido, tres hombres sufrieron quemaduras de diversa gravedad y fueron trasladados de inmediato al Hospital de Rincón de los Sauces, donde recibieron atención médica especializada. Desde entonces, permanecían internados bajo observación.

De acuerdo con la información oficial, personal de Bomberos realizó la inspección del inmueble y verificó que no existían focos ígneos ni riesgos térmicos en el lugar al momento de la intervención. Finalizadas las tareas, la escena fue entregada a la Policía para las actuaciones correspondientes.

Una presunta fuga de gas

Según las primeras hipótesis, en la vivienda habría existido una pérdida de gas que provocó la acumulación del combustible en el ambiente. En esas condiciones, el encendido de una llama habría generado la explosión del termotanque, desencadenando el siniestro.

Las autoridades continúan trabajando para establecer con precisión las causas del hecho, mientras se aguarda la evolución del estado de salud de las otras personas heridas.

