En medio de la catástrofe que atraviesa Venezuela tras reiterados terremotos que destruyeron gran parte del país aparecen noticias esperanzadoras y novedades sobre rescates e historias de vida increíbles. Desde Neuquén se envío ayuda tanto con donaciones como con rescatistas que han viajado a ser parte de la misión humanitaria.

En este caso, dos bomberos de Centenario fueron protagonistas de un heroico rescate de un joven de 21 años que volvió a la vida tras ser sacado de los escombros, donde pasó casi cinco días a la espera de ayuda.

Aarón Levi Castillo Vargas es quien permaneció atrapado bajo los escombros del edificio OPP 25 en Tanaguarena, La Guaira, durante exactamente 106 horas, hasta ser rescatado por el equipo de Rescate Internacional Topos.

De esto participaron Ximena Larriestra y Juan Bustos, ambos rescatistas de Centenario, quienes durante 7 días realizaron numerosos rescates, viviendo de cerca la situación de tragedia y caos que se atraviesa en Vnezuela.

Durante uno de estos operativos, lograron salvar con vida a Aarón, quien estuvo cientos de horas bajo los escombros, sobreviviendo milagrosamente y finalmente siendo ayudado a tiempo. Desde Centenario destacaron que su rescate requirió 43 horas ininterrumpidas de labor trinacional (Venezuela, México y El Salvador).

El rescate de Aarón fue comunicado en redes sociales por Nayib Bukele, presidente de El Salvador país que está ofreciendo su ayuda, y había destacado que este operativo era más complicado ya que el joven se encontraba al lado de una persona sin vida, lo cual dificultaba el acceso hasta él.

"Ya hemos logrado localizarlo y uno de nuestros médicos logró canalizarle líquidos para mantenerlo hidratado", había informado. Posteriormente, con la intervención de los bomberos de Centenario, Bukele aseguró "este rescate fue posible gracias al esfuerzo coordinado de los equipos de rescate de Venezuela, México y El Salvador, que trabajaron sin descanso para llegar hasta Aaron. Aaron ya recibe atención médica especializada."

El enorme agradecimiento

Luego de esto, junto a su familia, el joven recibió a quienes le salvaron la vida, agradeciendo a quienes lo salvaron. En un video dirigido a la Asociación de Bomberos Voluntarios Centenario, Áaron agradeció su labor:

“Gracias por enviar a Ximena y Juan a mi rescate, son parte de mi familia ahora, los quieto mucho. Muy bien preparados, me calmaron, me ayudaron, no me dejaron nunca solo, agradecido con las personas que los instruyeron”.

La preparación en Neuquén

La Asociación de Bomberos de Centenario compartió en redes la labor que han realizado en Venezuela y la formación de esta organización que la integran personas de Argentina, México y Chile.

"Desde esta asociacion comenzamos con la.preparacion hace 3 años atras, cuando pocos nos daban importancia, llegó el curso en un sector rural de Centenario, algo mas de 50 personas tomaron parte del curso", posteriomente se consolidó un equipo entre bomberos y el rescate internacional Topos, en total más de 180 personas fueron parte.

Por último agradecieron el trabajo y representación de Ximena y Juan, quienes fueron héroes en una tragedia que quedará en la historia.