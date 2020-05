Impotencia por un vecino que “vive” de fiestas en Canal V

Ya pasaron 12 horas desde que un grupo de vecinos del barrio Canal V, comunicados por whatsapp, llamó a la Policía para denunciar a un joven que durante toda la noche estuvo de fiesta, con la música a todo volumen y un desfile de gente en plena cuarentena. Denuncian que sienten impotencia porque pese a la decena de llamados, no apareció ningún móvil policial.

El barrio Canal V se encuentra en el oeste y a unas 35 cuadras del centro de la ciudad de Neuquén; ocupa una zona muy extensa y limita con una decena de otros barrios. Se trata precisamente, de un sector muy transitado y poblado.

Después de 12 horas de esperar en vano que se acerque la Policía, un grupo de vecinos denunció ante las cámaras de 24/7 Noticias, que un joven organiza fiestas en su departamento, no sólo violando la cuarentena, sino sin respetar al vecindario, con música a todo volumen y a cualquier hora del día. Cansados, sin saber a dónde acudir, pidieron la presencia de un móvil de TV, una vecina decidió incluso dar su testimonio, pero resguardo su identidad por temor a represalias.

“Este miércoles, amanecí con la música desde las 8 de la mañana. Pasaron unas 10 personas por ese departamento. Llamamos más de 5 veces diferentes vecinas a la Policía, y no vino nadie”, contó la mujer en Noticiero Central, Segunda Edición. “Una vez vino un móvil policial, le dijo que bajara la música, se fue y otra vez lo mismo. Vive en una planta alta, abajo vive su mamá que es mayor pero no le importa nada. El único que vino es el hombre que le alquila, y nos dice: pero bueno, no pasa nada, si están tranquilos. Y ese no es el tema”, expresó indignada.

La vecina denunció que por el lugar desfila gente a toda hora, llegan en autos, en bicicletas y sin ningún tipo de reparo. “Estamos cansados. Los amigos van y vienen todo el día, compran en la despensa como si nada...no se respeta nada. Siempre fue así, pero ahora no está respetando la cuarentena”, denunció.

Mirá la nota completa en 24/7 Noticias: