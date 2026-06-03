Mientras el feroz incendio en el depósito regional de La Anónima todavía conmueve a Cipolletti, una publicación en redes sociales empezó a circular con fuerza durante las últimas horas por mostrar otra cara de la tragedia: la de los trabajadores que quedaron en medio del fuego y tuvieron que actuar en segundos.

El mensaje fue compartido por Miguel Ángel Parra y escrito por Gisel, esposa de uno de los empleados que estaba dentro del galpón cuando comenzaron las llamas.

“Hoy quiero escribir desde un lugar muy personal, desde el lugar de esposa de uno de los trabajadores que estaba en el depósito cuando comenzó el incendio”, comienza el texto.

“Compañeros cuidando compañeros”

En la publicación, Gisel contó que los trabajadores del turno noche intentaron contener el fuego apenas comenzó el incendio.

“Con los recursos que tenían a mano, hicieron todo lo posible para intentar controlar la situación y proteger el lugar donde trabajan cada día”, escribió.

Pero uno de los momentos más fuertes del mensaje llega cuando relata qué ocurrió después, cuando entendieron que ya no podían frenar las llamas.

“Cuando comprendieron que ya no podían controlar el incendio, dejaron de pensar en las cosas materiales y empezaron a pensar en las personas”, expresó.

Según describió, en medio del humo y la desesperación, los trabajadores comenzaron a organizarse entre ellos para asegurarse de que todos pudieran salir.

“No hubo jerarquías, no hubo cargos, no hubo diferencias. Solo hubo compañeros cuidando compañeros”, señaló.

El orgullo de una familia

La publicación rápidamente comenzó a multiplicarse entre vecinos, trabajadores y personas que siguieron minuto a minuto el incendio del enorme depósito de La Anónima en Cipolletti.

“Como esposa, siento un profundo orgullo”, escribió Gisel.

También destacó el vínculo que existe entre quienes trabajan todos los días en el lugar y remarcó que detrás de cada puesto hay años de esfuerzo y familias enteras.

“Demostraron algo que muchas veces olvidamos: que el verdadero valor de un lugar de trabajo no está en sus paredes ni en lo que guarda dentro, sino en la calidad humana de quienes lo integran”, sostuvo.

“Lo más importante era volver a casa”

El incendio destruyó por completo uno de los galpones más grandes que tiene la firma en la región. Sin embargo, no hubo víctimas fatales ni heridos graves, algo que tanto Bomberos como las autoridades destacaron desde las primeras horas del operativo.

En el cierre del mensaje, Gisel resumió lo que para ella dejó aquella noche que todavía mantiene en vilo a la ciudad.

“Ojalá esta historia sea recordada no solo por el incendio que afectó al depósito, sino también por el ejemplo de compañerismo, solidaridad y humanidad que dieron esos trabajadores”, escribió.

Y agregó una frase que terminó conmoviendo a cientos de personas en redes sociales: