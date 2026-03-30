Las comunidades católicas de Neuquén organizan y se preparan para el tradicional Vía Crucis a la barda neuquina, este próximo Viernes Santo. Se trata de una de las actividades más típicas y esperadas de la festividad católica.

La convocatoria de este año

El horario es el viernes 3, a las 20.30 saliendo desde Parque Norte. Sugieren llegar con tiempo al lugar para que la concentración sea en Avenida Argentina e Islas Malvinas.

La propuesta invita a recorrer el camino de Jesús hacia la cruz, combinando la reflexión religiosa con una mirada sobre la realidad social, poniendo en valor la solidaridad, la esperanza y el amor. Además invitan a que cada uno lleve sus propias cruces junto a una vela para poder realizar la actividad en la noche entre las bardas

El lema de este año es “Lo que no podemos perder es el amor”, y buscan generar un momento comunitario de acompañamiento.

El Vía Crucis a la Barda es una tradición arraigada en la comunidad neuquina y convoca cada año a familias, jóvenes y adultos en un clima de recogimiento y unidad.