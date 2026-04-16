La Universidad Nacional del Comahue lanzó una nueva convocatoria a voluntarios para sumarse a las tareas de remoción de especies exóticas en Puerto Blest, en el corazón de la Patagonia. La iniciativa, que se desarrolla desde 2019, apunta a restaurar el equilibrio ambiental en una de las zonas más sensibles del bosque andino.

El proyecto, impulsado por la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, se enfoca en la eliminación de la Hedera helix (hiedra), una planta invasora que afecta seriamente la biodiversidad local. A lo largo de estos años, el trabajo conjunto de estudiantes y docentes permitió retirar cerca de 1000 kilos de esta especie, aunque aún queda un largo camino por recorrer.

La convocatoria está dirigida a estudiantes que quieran involucrarse en una experiencia de campo con impacto directo en el ambiente. Está prevista una nueva salida durante la próxima semana de abril. Quienes deseen participar deberán enviar un correo electrónico a paulaquiroga@comahue-conicet.gob.ar con la siguiente documentación: certificado de alumno regular en PDF, fecha de nacimiento, número de CUIL y teléfono de contacto.

Además de contribuir a la recuperación del ecosistema, la propuesta busca fortalecer la formación académica a través de prácticas concretas en territorio, promoviendo el compromiso ambiental y el rol activo de la universidad pública en la conservación de los recursos naturales.