Este jueves se conoció un nuevo caso de hantavirus en Neuquén, en Aluminé y se trata de una persona que ha tenido contacto estrecho con el joven que falleció hace algunas semanas. La víctima, Cristian Huichaqueo de 26 años, se había contagiado por contacto con el ratón en su lugar de trabajo.

Este nuevo paciente comenzó con síntomas el 1 de septiembre y se contagió por tener contacto con el fallecido. En diálogo con Canal de Noticias 24/7, la Directora del Hospital de Aluminé, Angélica Huglich, comentó que el nuevo paciente es un adulto joven, no es familiar, que está internado en el Hospital de Zapala, estable y con monitoreo.

Este paciente estuvo aislado desde un inicio

"Era un contacto de alto riesgo de fallecido y estaba aislado hace 15 días tras haber estado en contacto. Rápidamente se hizo el aislamiento", aclaró la profesional.

También explicó que los contactos de riesgo son los que hayan estado realmente en contacto con la persona enferma en su momento de mayor transimisibilidad. Por ejemplo parejas sexuales, quienes hayan compartido mates, lactancia materna o cualquier vínculo mayor a media hora a una distancia de menos de un metro.

"Las extracciones de sangre habían salido negativo y este martes comenzó con síntomas compatibles con hantavirus y fue rápidamente llevado al Hospital de Aluminé, el miércoles con la confirmación se derivó al Hospital de Zapala", relató sobre el nuevo caso.

Huglich detalló que el paciente es un hombre que había realizado un viaje con la persona fallecida. "Tiene síntomas generales, cefaléa, fiebre y no mucho más", y agregó que "el período de incubación va entre 4 a 45 días después de la exposición y contacto con la persona enferma. Esto se cumpliría el 29/30 de septiembre", expresó.

Actualmente, los aislados son tres personas del núcleo familiar del nuevo paciente, sumado a los contactos estrechos de la persona fallecida que son 32. "Desde la notificación cada persona está aislada en su domicilio sin asistencia a sus actividades laborales", explicó.

Para personas que vivan en entornos rurales o naturales, o que vayan a realizar un viaje a la cordillera, se solicita máxima precaución: