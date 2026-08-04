Se viene la 12° Feria del Libro en Plottier: lo que tenés que saber, día por día

A través de la Subsecretaría de Educación y Cultura, la Municipalidad de Plottier realizará del miércoles 5 al sábado 8 de agosto la 12ª Feria del Libro "Meu Quinn - Abelardo Palacios", bajo el lema "Narrar mundos. Construir futuros". Las actividades se desarrollarán de 9 a 20, con entrada gratuita para todo el público y una programación destinada a niños, adolescentes, docentes, familias y vecinos.

Luciana Pino es la subsecretaria de Educación y Cultura de la Municipalidad de Plottier. Entrevistada en AM 550, la funcionaria explicó cómo se desarrollará la 12° Feria del Libro de la localidad, las distintas actividades previstas para cada día y cuáles son los invitados que hacen del evento una velada especial para los amantes de la lectura, la música y la cultura en general.

"Desde las desde las 9 hasta las 17:30 se van a llevar a cabo actividades y talleres para las escuelas, tanto a nivel inicial, primario y secundario en distintos horarios. Luego, a partir de las 18 horas, va a haber bandas y espectáculos para todo público y también habrá conciertos en la Casa de la Cultura. La Feria del Libro se va a llevar a cabo en la Sala de Artes, donde también en el predio va a estar la carpa grande (globa) con 30 stands institucionales y de autores independientes y, por supuesto, universidades dando su oferta académica. Y simultáneamente habrá una globa chica donde habrá presentaciones de de libros de autores locales", enumeró Pino en diálogo con el programa La Segunda Mañana, que se emite por AM550.

Consultada sobre la concurrencia de las escuelas de la zona a la 12° Feria del Libro de Plottier, Pino explicó cómo se ha organizado el cronograma para esta edición. "Este año la modalidad va a ser por día, por ciclo. Ya se les ha enviado a las escuelas la invitación para que vayan con el el ciclo que le corresponde. Mañana (por el miércoles 5 de agosto) es el turno de inicial y primer ciclo, en lo que respecta al nivel primario. El nivel secundario sería primero y segundo año y el jueves (6 de agosto) sería segundo ciclo tercero y cuarto año de secundario. Y el viernes (7 de agosto), lo que restaría, es decir tercer ciclo de primaria y quinto y sexto año del secundario. No hay que sacar turnos, sino que sería bueno que confirmen aquellas escuelas que vendrían. . No se requiere inscripción previa, pero hay un cupo, hay un límite en la Sala de Artes para entre 300 y 400 personas", sostuvo.

Podés escanear este código QR para acceder a la información, día por día, de la 12° Feria del Libro de Plottier - Foto: Municipalidad de Plottier

Respecto al perfil de las personas que se espera que asistan a la feria, Pino explique que se espera al público en general. "Personas que están en transitando su trayectoria académica, en la escuela, primaria o secundaria, y también a otro público. Este año dimos un paso más, pensamos en que la cultura debería tener un un rol protagonista (en la feria). Quienes asistan van a poder disfrutar, según sus intereses y gustos, de los artistas locales. Hay bandas de jóvenes de acá de la ciudad (de Plottier) y también hay artistas plásticos que van a poder dar talleres en las escuelas."

Sobre el final de la entrevista, Pino remarcó que el sábado 8 será una jornada destinada al personal docente. "Viene Carlos Skiliar, que es un referente de toda la comunidad educativa, es un escritor, filósofo, un referente dentro de del currículum de estudios, de de los IFD y de de las carreras donde se estudian profesorados" añadió.

La entrevista completa a Luciana Pino - subsecretaría de Educación y Cultura de Plottier