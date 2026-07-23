La Municipalidad de Plottier, a través de la Subsecretaría de Educación y Cultura, realizará del 5 al 8 de agosto la 12ª Feria del Libro "Meu Quinn - Abelardo Palacios", un evento que buscará convertir a distintos espacios de la ciudad en puntos de encuentro para la educación, la cultura y la participación ciudadana. Bajo el lema "Narrar mundos. Construir futuros", la feria se desarrollará de 9 a 20 con entrada gratuita para todo el público y una programación destinada a niños, adolescentes, docentes, familias y vecinos.

La iniciativa apunta a fortalecer el vínculo de la comunidad con la lectura, promoviendo espacios de intercambio cultural y aprendizaje a través de propuestas literarias, artísticas y recreativas.

Una propuesta que involucra a escuelas, bibliotecas y organizaciones culturales

La organización del evento es el resultado de un trabajo conjunto entre la Municipalidad de Plottier, el Distrito X del Consejo Provincial de Educación (CPE), el Gobierno de Neuquén, la Biblioteca Popular 15 de Junio y la Biblioteca Popular Carmen Mellado. En esta edición también se suma la Biblioteca Popular 30 de Octubre, un espacio con fuerte valor histórico y cultural para la ciudad, que será una de las sedes principales de las actividades.

La articulación entre organismos públicos y entidades comunitarias busca ampliar el acceso a bienes culturales y generar oportunidades de participación para estudiantes, docentes, lectores y escritores.

Talleres, juegos y actividades para estudiantes de todos los niveles

Uno de los espacios centrales será la Sala de Artes, acondicionada para recibir alrededor de 400 estudiantes por día provenientes de los niveles inicial, primario y secundario. Allí se desarrollarán talleres pedagógicos, actividades lúdicas, espectáculos literarios y propuestas artísticas destinadas tanto a la comunidad educativa como al público en general.

La programación fue diseñada para acercar la lectura desde diferentes lenguajes y formatos, favoreciendo experiencias participativas que estimulen la creatividad y el pensamiento crítico.

Más de 30 stands y un espacio para los autores locales

La Globa de Stands reunirá a unas 30 propuestas editoriales, académicas e institucionales. Los visitantes podrán recorrer espacios de exhibición con publicaciones de editoriales independientes, producciones locales y ofertas vinculadas al ámbito educativo. Además, la Biblioteca 30 de Octubre abrirá sus salas para la presentación de libros, encuentros con escritores, talleres literarios y espectáculos musicales.

Gran parte de las actividades estarán protagonizadas por autores locales, generando una oportunidad para visibilizar la producción cultural de la región y fortalecer el vínculo entre quienes escriben y quienes leen.

Cuatro días para compartir cultura y construir futuros

La Feria del Libro de Plottier se consolida como uno de los eventos culturales más importantes de la ciudad. Más allá de la promoción de la lectura, la propuesta busca generar espacios de encuentro, diálogo e inclusión, donde la cultura funcione como una herramienta de integración social.

Durante cuatro jornadas, familias, estudiantes, docentes y vecinos podrán participar de actividades gratuitas pensadas para celebrar los libros, la creatividad y la construcción colectiva de conocimiento.