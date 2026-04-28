El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este martes 28 de abril advierte sobre una jornada inestable en la provincia de Neuquén, marcada por el aumento de la nubosidad, lluvias de variada intensidad y vientos fuertes que se intensificarán hacia la tarde y la noche.

El fenómeno afectará a gran parte del territorio, con especial impacto en el centro y la cordillera, donde se prevén ráfagas que podrían superar los 90 km/h, además de precipitaciones persistentes e incluso nevadas en zonas elevadas.

Viento y lluvias en Neuquén Capital

En Neuquén, el día comenzó con cielo parcialmente nublado y temperaturas cercanas a los 6°. Durante la mañana, el viento del noroeste empezó a intensificarse con ráfagas de hasta 50 km/h.

Hacia la tarde, se esperan lluvias aisladas con una máxima de 21°, mientras que el viento rotará al oeste y aumentará su intensidad con ráfagas de hasta 69 km/h.

Por la noche, el escenario será más adverso: el SMN prevé viento fuerte con ráfagas que podrían alcanzar los 87 km/h, lo que podría generar complicaciones en la circulación y actividades al aire libre.

Centro y cordillera: el foco más crítico

En Zapala, la jornada estará dominada por el cielo mayormente nublado, con temperaturas entre 4° y 17°. Si bien las lluvias aparecerán por la tarde, el dato central será el viento: se esperan ráfagas de hasta 97 km/h durante la noche, acompañadas de precipitaciones más intensas.

Por su parte, San Martín de los Andes presentará un panorama más complejo desde la mañana, con lluvias y nevadas en zonas elevadas. La temperatura oscilará entre 1° y 11°, y las condiciones empeorarán hacia la tarde-noche, con ráfagas que podrían alcanzar los 87 km/h.

¿Cómo estará el norte neuquino?

En Chos Malal, el inicio del día será parcialmente nublado, con temperaturas desde los 8°. Sin embargo, hacia la tarde se esperan chaparrones y un fuerte incremento del viento, con ráfagas de hasta 78 km/h.

Durante la noche, continuarán las lluvias aisladas y el viento podría intensificarse aún más, alcanzando los 87 km/h.

Impacto y recomendaciones ante el temporal

Este tipo de condiciones, con viento intenso y lluvias combinadas, puede generar caída de ramas, dificultades en rutas y problemas en servicios. En zonas cordilleranas, la presencia de nieve suma riesgo para la circulación.

El SMN recomienda evitar actividades al aire libre durante los picos de viento, asegurar objetos que puedan volarse y mantenerse informado a través de canales oficiales.