El comienzo de la semana llega con condiciones plenamente invernales en Neuquén y Río Negro. Un frente de aire frío de origen polar provocó un marcado descenso de temperaturas en toda la región, acompañado por heladas, viento y precipitaciones de variada intensidad. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, este lunes se presenta con un escenario inestable que afecta tanto a la zona cordillerana como a los valles y la costa atlántica.

En el Alto Valle, localidades como Neuquén, Cipolletti y General Roca registraron temperaturas mínimas cercanas a los -3°C durante la madrugada, configurando una de las jornadas más frías en lo que va del año. Para la tarde se espera cielo mayormente cubierto y probabilidad de lluvias aisladas. Las autoridades recomiendan circular con precaución ante la posible presencia de escarcha y calzadas húmedas.

En la cordillera, el ingreso del aire frío se traduce en nevadas y lluvias persistentes. En San Carlos de Bariloche se anticipa una jornada con temperaturas bajo cero por la mañana y máximas que no superarán los 8°C, junto a nevadas y viento que intensificará la sensación térmica. En San Martín de los Andes, en tanto, se prevén precipitaciones mixtas, lluvia y nieve a lo largo del día, con momentos de mayor intensidad durante la mañana y la tarde.

Por su parte, en la costa rionegrina el protagonismo lo tendrá el viento. En Viedma se esperan ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h, bajo un cielo mayormente nublado y con temperaturas que oscilarán entre los 6°C y los 13°C.

El panorama anticipa una semana con condiciones invernales marcadas en el norte patagónico, por lo que se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante el clima adverso.