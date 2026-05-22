El otoño seguirá mostrando amplitud térmica en la provincia de Neuquén este viernes 22 de mayo. De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una jornada con mañanas muy frías y tardes más templadas, especialmente en el Alto Valle y la zona centro de la provincia.

Neuquén capital: mañana fría y tarde agradable

Para la ciudad de Neuquén se prevé cielo despejado durante gran parte del día, con una temperatura mínima cercana a 1°C y una máxima que alcanzará los 18°C. El viento soplará desde el noreste con intensidad leve a moderada y ráfagas que podrían superar los 30 kilómetros por hora hacia la tarde.

Las primeras horas del día volverán a presentar condiciones ideales para heladas en sectores suburbanos y zonas rurales cercanas.

Zapala tendrá otra jornada con temperaturas bajo cero

En Zapala el viernes comenzará con temperaturas cercanas a los 0°C y presencia de aire frío durante la mañana. El SMN prevé una máxima de unos 10°C, con cielo despejado y viento moderado del noreste.

La estabilidad atmosférica permitirá buenas condiciones de visibilidad durante toda la jornada, aunque el frío seguirá siendo protagonista durante la noche.

Chos Malal seguirá con mañanas heladas

Para Chos Malal se esperan condiciones estables y cielo mayormente despejado. La mínima podría descender hasta los -2°C, mientras que la máxima rondará los 13°C.

El viento será leve y no se anuncian precipitaciones para el norte neuquino.

San Martín de los Andes: fresco y con nubosidad parcial

En San Martín de los Andes continuará el ambiente frío típico de la cordillera. El viernes tendrá cielo parcialmente nublado, temperaturas bajas durante la mañana y una máxima cercana a los 9°C.

Aunque no se esperan nevadas importantes, las primeras horas del día podrían registrar heladas en sectores altos y caminos de montaña.

Villa La Angostura mantendrá temperaturas bajas

Para Villa La Angostura el pronóstico indica una jornada fría pero estable, con cielo entre despejado y parcialmente nublado. La mínima estará cerca de 0°C y la máxima rondará los 8°C.

Las condiciones meteorológicas serán favorables para la circulación turística, aunque recomiendan precaución en rutas cordilleranas durante las primeras horas de la mañana por posibles sectores con hielo.