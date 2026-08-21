El viernes 21 de agosto se presentará con características propias del invierno patagónico en Neuquén. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan temperaturas frías durante las primeras horas del día, nubosidad variable y vientos de intensidad leve a moderada. En las localidades cordilleranas persistirá la presencia de abundante nubosidad y ambiente frío, mientras que en el centro y norte provincial las condiciones serán estables, sin fenómenos significativos.

Neuquén capital: mañana fría y tarde agradable

En la capital neuquina se espera una jornada con cielo entre parcialmente y mayormente nublado. La temperatura mínima rondará los 2°C y la máxima podría alcanzar los 13°C o 14°C durante la tarde. El viento soplará con intensidad moderada y no se prevén precipitaciones. Será un día favorable para las actividades al aire libre, aunque con abrigo durante las primeras horas.

Zapala: heladas y nubosidad persistente

La ciudad del centro neuquino tendrá un amanecer con temperaturas cercanas a los 0°C y una máxima que se ubicará entre los 10°C y 11°C. El cielo permanecerá mayormente cubierto durante gran parte de la jornada, con viento débil del sector oeste y condiciones estables.

Chos Malal: frío en el norte provincial

En el norte de Neuquén continuará el ambiente invernal. El SMN anticipa cielo parcialmente nublado a mayormente cubierto, mínimas cercanas al punto de congelación y máximas alrededor de los 11°C. No se esperan lluvias ni nevadas, aunque el frío se hará sentir durante toda la mañana.

San Martín de los Andes: nubes y ambiente cordillerano

La localidad cordillerana tendrá una jornada fría, con temperaturas cercanas a los -1°C durante la madrugada y máximas que rondarán los 8°C. El cielo permanecerá mayormente cubierto, con viento leve y condiciones típicas de la temporada invernal. No se descartan algunos períodos de nubosidad más compacta sobre la montaña.

Villa La Angostura: frío intenso y cielo cubierto

En Villa La Angostura el viernes comenzará con temperaturas bajo cero y una sensación térmica aún más baja durante las primeras horas. El cielo estará mayormente cubierto y las máximas se moverán entre los 7°C y 9°C. Las condiciones serán estables, aunque la nubosidad seguirá dominando el paisaje cordillerano.

Qué dice el SMN para este fin de semana

El organismo nacional anticipa que durante el sábado continuarán las temperaturas bajas en gran parte de la provincia, con aumento de la nubosidad y condiciones que podrían volverse más inestables hacia el comienzo de la próxima semana. En la cordillera se mantendrá el ambiente frío y no se descartan nuevas nevadas en sectores de montaña durante los próximos días.