La provincia de Neuquén atravesará una jornada estable luego de varios días de marcado frío. Las temperaturas máximas se mantendrán moderadas para la época, mientras que las mínimas volverán a ubicarse cerca de los 0°C o incluso por debajo en algunos sectores. Los vientos serán leves a moderados, predominando del oeste. En la zona cordillerana, el cielo permanecerá mayormente cubierto y permanece vigente la alerta amarilla para las localidades comprendidas en el Parque Nacional Nahuel Huapi.

Neuquén capital, un viernes casi otoñal

La capital neuquina tendrá una jornada fresca durante la mañana y agradable por la tarde. Se espera una temperatura mínima cercana a los 3°C y una máxima que rondará los 14°C. El cielo se presentará entre parcialmente nublado y cubierto, con viento leve del sector oeste.

Zapala, con viento moderado y frío

En el centro de la provincia se prevé una mañana fría con registros cercanos a 1°C. La máxima alcanzaría los 11°C. Habrá nubosidad variable durante gran parte del día y viento del oeste con algunas ráfagas moderadas, especialmente durante la tarde.

Chos Malal, agradable por la tarde

El norte neuquino mantendrá condiciones estables y sin precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre 1°C y 15°C, con intervalos de nubes y algunos momentos de sol. El viento será débil y no se esperan fenómenos meteorológicos adversos.

San Martín de los Andes, bajo alerta por nieve y viento

La ciudad cordillerana tendrá una de las jornadas más complejas de la provincia. El SMN mantiene una alerta amarilla por nevadas, lluvias y ráfagas intensas que podrían afectar la circulación en rutas de montaña y caminos turísticos. Se esperan temperaturas entre 0°C y 8°C, cielo mayormente cubierto y precipitaciones durante distintos momentos del día. En sectores elevados podrían registrarse acumulaciones de nieve y reducción de visibilidad. Las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre en zonas expuestas y consultar el estado de rutas antes de viajar.

Villa La Angostura espera un viernes invernal y con condiciones adversas

Villa La Angostura se verá alcanzada por el alerta meteorológico que afecta al área del Parque Nacional Nahuel Huapi. Se prevén lluvias de variada intensidad en zonas bajas, nevadas en sectores altos y ráfagas que podrían superar los 80 km/h en áreas expuestas. La mínima rondará los -1°C y la máxima apenas alcanzará los 6°C. Ante este escenario, desde Parques Nacionales pidieron circular con extrema precaución y mantenerse atentos a posibles cierres preventivos de sendas y áreas recreativas.