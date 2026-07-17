Viernes con frío, nubosidad y condiciones estables en gran parte de la provincia: así estará el tiempo en Neuquén

Este viernes 17 de julio se presentará con ambiente invernal en Neuquén. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan temperaturas bajas durante la mañana, abundante nubosidad y escasa amplitud térmica en buena parte del territorio provincial. Las condiciones se mantendrán estables, aunque el aire frío seguirá dominando la región tras el ingreso de masas de aire polar que afectaron a la Patagonia durante las últimas semanas.

Neuquén capital: cielo cubierto y una tarde fresca

La capital neuquina tendrá una jornada mayormente nublada, con temperaturas frías durante las primeras horas del día y una máxima cercana a los 13 grados. El viento soplará leve a moderado del sector sudoeste, sin probabilidades significativas de precipitaciones.

Zapala: el frío seguirá marcando el ritmo

En el centro de la provincia, Zapala continuará con temperaturas bajas y abundante nubosidad. La mañana comenzará con registros cercanos a cero grado y la tarde mostrará una leve recuperación térmica. Las condiciones favorecerán una circulación normal en rutas, aunque persistirán sectores con heladas durante las primeras horas.

Chos Malal: mañana fría y tarde templada para la época

El norte neuquino tendrá un viernes estable, con cielo mayormente cubierto y temperaturas que oscilarán entre valores cercanos a los 2 grados de mínima y alrededor de 10 grados de máxima. No se esperan fenómenos significativos, aunque el ambiente continuará frío durante gran parte de la jornada.

San Martín de los Andes: aire invernal en la cordillera

La localidad cordillerana mantendrá condiciones típicas de invierno. El cielo permanecerá mayormente cubierto, con temperaturas bajas durante todo el día y máximas que apenas superarían los 5 grados. La presencia de humedad y el frío podrían generar sectores con escarcha durante la mañana.

Villa La Angostura: frío persistente y mucha nubosidad

Villa La Angostura tendrá una jornada gris y fría, con temperaturas cercanas al punto de congelación durante la madrugada y primeras horas de la mañana. El cielo permanecerá cubierto y no se descartan algunas precipitaciones débiles aisladas en sectores de montaña, aunque sin eventos relevantes previstos para la ciudad.

Cómo estará el tiempo para la final del Mundial y el Día del Amigo en Neuquén

De acuerdo con el SMN, de cara al fin de semana en el que los argentinos estarán pendientes a lo que ocurra en el final del Mundial 2026, las condiciones meteorológicas seguirán dominadas por aire frío. mientras que a comienzos de la próxima semana podría registrarse un nuevo descenso térmico acompañado por precipitaciones en distintas zonas de la provincia de Neuquèn.