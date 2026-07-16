Frente a la temporada de invierno y de cara a la cantidad de enfermedades respiratorias y contagiosas que aparecen en esta época, un neumonólogo neuquino habló sobre los contagios en Neuquén y las principales recomendaciones.

En diálogo con Entretiempo por AM550, el neumonólogo Sergio Homann comentó que la ventaja de Argentina es que en época invernal del hemisferio norte circulan las cepas y fabrican las vacunas. Esto permite que cuando llegan al sur, ya hay cura para las nuevas enfermedades.

"La influenza A y B y la cepa H3N2 son variantes, están circulando, tuvieron un pico a fines de junio, a partir de julio tomó más vida el virus sincicial respiratorio y otros menos conocidos", detalló el especialista.

En cuanto a los síntomas, explicó que son indistinguibles, es decir que no se diferencian de un virus a otros. "Todos producen cuadros gripales y cuadros clínicos muy similares", agregó.

Explicó que quienes se han vacunado, idealmente en otoño, están inmunizados ya que la vacuna ya hizo efecto para esta época. "La gente con síntomas respiratorios ponerse barbijo, hacer consulta médica para confirmar el virus y tratar de evitar lugares cerrados y poco ventilados".

El médico aclaró que los contagios no se producen al aire libre y que "el frío no produce gripe, el frío produce la rinitis, un fenómeno natural", indicó.

Homann agregó que estos virus continuarán circulando por un mes más aproximadamente. Además, indicó que las gripes se suelen curar en 7 a 8 días, lo que puede quedar es una tos residual o molestias en las vías aéreas, lo cual se recomienda tratar específicamente para que se vaya.

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