El viernes 28 de agosto se presentará con condiciones meteorológicas contrastantes en la provincia de Neuquén. Mientras el Alto Valle y el norte neuquino tendrán una jornada estable, con nubosidad variable y temperaturas templadas para la época, las localidades cordilleranas seguirán bajo la influencia de un sistema frío que mantendrá las lluvias y nevadas de intensidad variable.

Neuquén capital: tarde agradable y sin lluvias

La capital neuquina tendrá una jornada mayormente estable. El cielo se presentará entre poco y parcialmente nublado, con viento moderado del oeste y sin probabilidades significativas de precipitaciones.

La temperatura mínima será de 12°C y la máxima alcanzará los 17°C, generando una tarde relativamente agradable para el cierre de la semana laboral.

Zapala: nubosidad en aumento y ambiente fresco

En la zona centro de la provincia se espera una jornada fresca, con cielo variable durante gran parte del día y aumento de la nubosidad hacia la noche.

Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 6°C y una máxima de 11°C. El viento del noroeste podría presentar algunas ráfagas moderadas durante la tarde.

Chos Malal: sol, frío matinal y buenas condiciones

El norte neuquino disfrutará de uno de los mejores escenarios meteorológicos de la provincia. Se prevé cielo despejado o con escasa nubosidad y sin precipitaciones.

La mínima rondará los 3°C, mientras que la máxima llegará a 7°C. Las condiciones favorecerán la circulación en rutas de la región.

San Martín de los Andes: continúan las nevadas en la cordillera

La localidad cordillerana seguirá bajo condiciones invernales. El SMN prevé alta probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada, con nevadas en distintos momentos del día y temperaturas bajas.

La temperatura mínima será de 2°C y la máxima alcanzará apenas los 5°C. Se recomienda precaución a quienes deban transitar por rutas de montaña debido a la presencia de nieve y sectores resbaladizos.

Villa La Angostura: nieve y frío intenso para cerrar la semana

Villa La Angostura tendrá otra jornada marcada por las nevadas y el ambiente muy frío. Las probabilidades de precipitación se mantendrán elevadas durante todo el viernes y podrían registrarse acumulaciones de nieve en sectores altos.

Se espera una temperatura mínima de 1°C y una máxima de apenas 3°C. El viento del oeste y noroeste contribuirá a reforzar la sensación térmica baja.

Cómo arrancará el último fin de semana de agosto en Neuquén

La tendencia para el fin de semana indica que las condiciones invernales persistirán en gran parte de la cordillera neuquina, con nuevas nevadas en sectores altos y temperaturas bajas, mientras que el Alto Valle mantendrá tiempo más estable y temperaturas moderadas para el final del invierno.