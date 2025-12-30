La empresa china BYD está consolidando su posición como la mayor fabricante de vehículos eléctricos a nivel mundial durante 2025, desplazando a Tesla, que hasta ahora había dominado el mercado. Aunque las cifras oficiales del año aún no se han publicado, los datos disponibles evidencian una ventaja significativa para la compañía con sede en Shenzhen.

Hasta fines de noviembre, BYD había vendido aproximadamente 2,07 millones de vehículos eléctricos en todo el mundo. En comparación, Tesla registró cerca de 1,22 millones de unidades vendidas hasta septiembre, una diferencia considerable que pone en duda su liderazgo histórico en este sector.

El desempeño de Tesla mostró un repunte notable en el tercer trimestre, con casi medio millón de vehículos entregados en esos tres meses, impulsado por el vencimiento del crédito fiscal estadounidense de 7.500 dólares para autos eléctricos, que cesó a fines de septiembre tras modificaciones legislativas. Sin embargo, esta mejora no se mantuvo en el último trimestre del año.

Las estimaciones de FactSet anticipan que Tesla vendería cerca de 449.000 unidades entre octubre y diciembre, lo que elevaría su total anual a unos 1,65 millones de vehículos, representando una caída interanual cercana al 8%. Otras proyecciones, como las de Deutsche Bank, son más conservadoras y sitúan las ventas trimestrales en torno a las 405.000 unidades.

Ajustes en la demanda y apoyo político

Los expertos señalan que la eliminación del incentivo fiscal en Estados Unidos generó un ajuste en la demanda, sobre todo en América del Norte. A esto se suma una disminución esperada en Europa y un crecimiento más moderado en China, uno de los mercados clave para el sector.

Además de las condiciones económicas, Tesla enfrenta desafíos relacionados con la imagen y el posicionamiento. El involucramiento político de su CEO, Elon Musk, y su apoyo público a figuras de derecha en Estados Unidos y Europa habrían afectado negativamente la percepción de la marca en ciertos mercados.

En este escenario, BYD no solo fortalece su liderazgo en China, sino que también amplía su presencia internacional con una oferta diversificada que incluye vehículos eléctricos puros e híbridos. Esto le otorga una ventaja competitiva en un mercado global cada vez más disputado.

La tendencia actual en ventas y la expansión de BYD anticipan un cambio en el liderazgo de la industria automotriz eléctrica para 2025, marcando un nuevo capítulo en la competencia mundial por dominar este segmento en auge.