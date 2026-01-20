La llegada del buque chino Changzhou a la Argentina no pasó desapercibida y se convirtió en uno de los hechos más comentados del mercado automotor. No solo porque transportó más de 5.800 autos híbridos y eléctricos, sino por lo que representa: el avance sostenido de la industria automotriz china y su desembarco cada vez más fuerte en la región.

El barco, perteneciente a la automotriz BYD, arribó este lunes a la Terminal Zárate luego de 23 días de navegación desde Singapur, con una escala previa en Bélgica. En sus bodegas trajo vehículos que ingresan al país bajo un régimen especial que permite evitar el arancel del 35% del Mercosur, gracias a que forman parte del cupo anual destinado a promover la movilidad sustentable y a generar mayor competencia de precios.

Más allá de los autos, el Changzhou despertó interés por su tamaño y su tecnología. Con casi 200 metros de largo, es parte de una flota propia que hoy cuenta con ocho barcos y que la compañía planea ampliar a 15 en los próximos dos años, para abastecer de manera directa a los mercados donde tiene presencia.

El funcionamiento del buque es tan llamativo como eficiente. Utiliza el sistema Roll On / Roll Off, que permite que los vehículos entren y salgan manejando, sin necesidad de grúas ni contenedores. La rampa está integrada al barco y se despliega desde la parte trasera, lo que agiliza la operación y reduce la dependencia de infraestructura portuaria.

En su interior, el Changzhou cuenta con 12 niveles de almacenamiento y capacidad para transportar hasta 7.000 vehículos por viaje. Los autos se distribuyen a través de rampas móviles y, una vez estacionados, se protegen con cobertores plásticos y se fijan al piso con sistemas de sujeción en cada rueda, diseñados para evitar cualquier movimiento durante la travesía.

A bordo viajaron solo 21 tripulantes, de distintas nacionalidades, que se ocupan exclusivamente de la navegación y del funcionamiento del buque, sin intervenir en la manipulación de los vehículos.

El barco también se destaca por sus estándares de seguridad y cuidado ambiental. Cada unidad cuenta con sistemas automáticos de extinción de incendios y el buque posee compartimentos aislados para evitar la propagación de cualquier siniestro. Además, su sistema de propulsión combina Gas Natural Licuado (GNL) con combustible marítimo tradicional, lo que reduce emisiones y mejora la eficiencia.

La descarga de los casi 6.000 autos demandará unas 48 horas de trabajo ininterrumpido, ya que cada día detenido en puerto implica costos muy elevados. Una vez finalizada la operación, el Changzhou zarpará nuevamente, aunque lo hará sin carga, ya que la flota está pensada exclusivamente para transportar vehículos de la marca hacia sus destinos comerciales.