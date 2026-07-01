La regulación de los alojamientos turísticos temporarios volverá a ser uno de los principales temas de debate en Villa La Angostura durante los próximos meses. El Departamento Ejecutivo Municipal resolvió prorrogar por 120 días la suspensión de nuevas habilitaciones de Alojamientos Turísticos Temporarios (ATT), con el objetivo de disponer del tiempo necesario para redactar una nueva ordenanza que establezca un marco regulatorio para toda la actividad.

La decisión mantiene vigente la pausa en el otorgamiento de nuevas habilitaciones mientras el Municipio impulsa una instancia de trabajo con los distintos sectores vinculados al turismo para definir cómo será el funcionamiento del sistema en los próximos años.

Un nuevo marco para ordenar la actividad

Según informó el Ejecutivo, durante la prórroga se convocará a representantes del sector hotelero, propietarios de alojamientos turísticos temporarios, cámaras empresariales, instituciones y otros actores relacionados con el turismo.

La intención es que la futura normativa surja del consenso y establezca condiciones comunes para todos los prestadores, con reglas claras sobre el desarrollo de la actividad y su crecimiento dentro de la localidad.

La demanda turística ya cuenta con una oferta suficiente

Uno de los fundamentos que expuso el Municipio para extender la suspensión es que, de acuerdo con la información relevada en los últimos meses, la capacidad de alojamiento disponible actualmente resulta suficiente para atender la llegada de visitantes.

El análisis realizado por el Ejecutivo, junto con los niveles de reservas para la temporada invernal y los datos aportados por la Asociación de Hoteles, llevó a considerar que el desafío inmediato no pasa por incorporar nuevas plazas, sino por consolidar un esquema de crecimiento ordenado.

Un impacto que también alcanzó al mercado de viviendas

Durante la aplicación de la suspensión también se registró otro efecto que el Municipio consideró relevante: aumentó la cantidad de propiedades ofrecidas para alquiler permanente.

Desde el Ejecutivo señalaron que ese movimiento contribuyó a ampliar la disponibilidad de viviendas para residentes, una problemática que desde hace tiempo forma parte de la agenda local debido a las dificultades para acceder a alquileres de largo plazo.

El objetivo es equilibrar todos los intereses

La futura ordenanza buscará contemplar tanto a los establecimientos hoteleros como a los propietarios de alojamientos turísticos temporarios.

Desde el Municipio remarcaron que la intención no es favorecer a un sector sobre otro, sino generar un esquema que permita la convivencia de ambas modalidades dentro de un marco regulatorio transparente, con igualdad de condiciones para quienes desarrollan la actividad turística.

Al mismo tiempo, la regulación buscará compatibilizar el crecimiento del turismo con las necesidades habitacionales de los vecinos y con el perfil que Villa La Angostura pretende sostener como destino.

Cuatro meses para definir las nuevas reglas

Con la prórroga ya vigente, el Ejecutivo dispondrá de cuatro meses para avanzar en la elaboración del proyecto que luego será debatido.

La expectativa es que ese proceso permita establecer una normativa que otorgue previsibilidad al sector, acompañe el desarrollo turístico de Villa La Angostura y siente las bases para una planificación de largo plazo, con criterios compartidos por los distintos actores involucrados.