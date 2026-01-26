Un nuevo caso de estafa en alquileres turísticos volvió a encender las alarmas entre quienes buscan hospedaje a través de redes sociales. Esta vez, las víctimas fueron seis amigas que habían organizado un viaje para celebrar un cumpleaños y terminaron descubriendo, al llegar a destino, que el alojamiento que habían reservado simplemente no existía.

Según informó Diario Andino, las jóvenes encontraron la oferta en Facebook, donde se publicitaba un alquiler turístico por $70.000 la noche, con disponibilidad inmediata y fotografías atractivas del lugar. Tras intercambiar mensajes con el supuesto propietario, recibir más imágenes y hasta la ubicación exacta mediante Google Maps, decidieron avanzar con la reserva y pagaron una seña mediante transferencia bancaria.

La sorpresa al llegar: el departamento no estaba en alquiler

El problema apareció al arribar a la localidad. Allí, las turistas comprobaron que habían sido estafadas: el departamento existe, pero la verdadera dueña nunca lo había ofrecido en alquiler ni tenía conocimiento de la operación.

Fue la propia propietaria quien se comunicó con Diario Andino para denunciar públicamente la situación y advertir a otros viajeros. Según explicó, los estafadores utilizan fotos reales de su alojamiento, obtenidas de publicaciones legítimas, que luego son replicadas en páginas falsas de Facebook para engañar a turistas.

Facturas falsas y una supuesta inmobiliaria

La maniobra, además, presentaba un alto grado de elaboración. El estafador enviaba un CBU para realizar la transferencia, cuyo alias es nicoolnicool444, confirmaba la recepción del pago y posteriormente remitía una factura falsa de una presunta inmobiliaria.

“La gente confía porque les mandan fotos, ubicación, recibos y hasta documentación, pero todo es trucho”, explicó la propietaria.

De acuerdo al relato de la dueña del departamento, no se trata de un caso aislado. En años anteriores ya se habían registrado estafas similares utilizando imágenes del mismo inmueble. Incluso, en los últimos días, dos grupos distintos se comunicaron con ella tras haber sido engañados bajo la misma modalidad. “No van a ser los únicos que caigan. Usan fotos de mi departamento y de otros, con distintas publicaciones”, advirtió.

Según señaló, los estafadores roban imágenes de plataformas reales de ofertas turísticas y las reutilizan en perfiles falsos para captar víctimas.

Denuncia y un gesto solidario

La propietaria adelantó que reunirá toda la documentación disponible —perfiles de Facebook, números telefónicos, comprobantes, recibos y datos bancarios— para realizar la denuncia formal. También pidió resguardar la identidad de las víctimas, ya que en los comprobantes falsos figuran nombres y DNI de las personas estafadas.

A pesar de la situación, tuvo un gesto solidario con las jóvenes: les permitió alojarse de manera excepcional durante los dos días previstos, solicitándoles únicamente que llevaran sábanas y toallas, para no asumir mayores costos. “No puedo ser un hostel de personas estafadas”, aclaró.

Recomendaciones oficiales para evitar estafas

Desde el área de Fiscalización de Turismo recuerdan la importancia de alquilar únicamente en alojamientos habilitados y realizar consultas previas ante la Secretaría de Turismo, que releva periódicamente la disponibilidad hotelera.

Desde la Secretaría de Turismo de Villa La Angostura recomendaron hospedarse en lugares habilitados y con protocolos aprobados. Ante cualquier duda, los visitantes pueden comunicarse con Informes Turísticos a los teléfonos 294-4494124 o 294-154241678