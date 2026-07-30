Las autoridades educativas de Villa La Angostura resolvieron suspender las clases presenciales del turno tarde debido a las condiciones climáticas que afectan a la localidad.

La medida fue adoptada por las Supervisiones de los niveles Primario y Secundario como consecuencia de las intensas nevadas, la acumulación de nieve y las dificultades para transitar con seguridad, tanto para estudiantes como para docentes y familias.

Desde Supervisión Escolar señalaron que la decisión busca preservar la integridad de toda la comunidad educativa, incluyendo alumnos, personal docente, auxiliares de servicio y demás trabajadores de la educación.

Asimismo, indicaron que las condiciones actuales complican la circulación por calles y rutas, por lo que se determinó interrumpir las actividades presenciales durante el turno tarde.

Las autoridades continuarán monitoreando la evolución del temporal, el estado de la transitabilidad y la información brindada por Protección Civil y los organismos competentes para definir las medidas que correspondan para los próximos turnos.