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Villa La Angostura: por las fuertes nevadas suspendieron las clases turno tarde

La medida fue adopatada para preservar la integridad de la comunidad, desde alumnos hasta auxiliares.

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Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Jueves, 30 de julio de 2026 a las 13:39
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La localidad atraviesa un fuerte temporal. Foto La Angostura Digital.

Las autoridades educativas de Villa La Angostura resolvieron suspender las clases presenciales del turno tarde debido a las condiciones climáticas que afectan a la localidad.

La medida fue adoptada por las Supervisiones de los niveles Primario y Secundario como consecuencia de las intensas nevadas, la acumulación de nieve y las dificultades para transitar con seguridad, tanto para estudiantes como para docentes y familias.

Desde Supervisión Escolar señalaron que la decisión busca preservar la integridad de toda la comunidad educativa, incluyendo alumnos, personal docente, auxiliares de servicio y demás trabajadores de la educación.

Asimismo, indicaron que las condiciones actuales complican la circulación por calles y rutas, por lo que se determinó interrumpir las actividades presenciales durante el turno tarde.

Las autoridades continuarán monitoreando la evolución del temporal, el estado de la transitabilidad y la información brindada por Protección Civil y los organismos competentes para definir las medidas que correspondan para los próximos turnos.

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