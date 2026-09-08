Villa Pehuenia avanza con el proyecto para construir un centro de convenciones que permitirá ampliar la infraestructura destinada a fortalecer la actividad turística y sumar nuevos eventos a la localidad.

La iniciativa fue planteada ante el Gobierno provincial y apoyada por el gobernador Rolando Figueroa, mientras que la Comisión Municipal aprobó la cesión de las tierras donde se emplazará el edificio.

Según las últimas novedades, la obra comenzaría durante este año. El proyecto está en proceso de finalización y contempla una superficie de 2.500 metros cuadrados, con un salón para más de 500 personas y otro salón secundario.

La inversión estimada para la construcción asciende a 15.000 millones de pesos.

El nuevo espacio apunta a acompañar el crecimiento de Villa Pehuenia como destino turístico y crear un espacio para congresos, actividades turísticas, reuniones y oportunidades desde otras provincias o países.

Además permitirá contribuir a la actividad turística, brindando un atractivo más y posicionándola como sede para eventos nacionales o internacionales.