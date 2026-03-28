El programa "Tardes de Primera" que se transmite por CN 24/7 Canal de noticias, realizará una cobertura especial y exclusiva del Sunset Cierre de Vendimia 2026 que se llevará a cabo el próximo 11 de abril, de 15 a 23, en la reconocida Bodega Malma, uno de los eventos más convocantes de la temporada en la región.

La propuesta, organizada en el corazón vitivinícola de San Patricio del Chañar, marcará el cierre de la vendimia con una jornada que combinará música en vivo, gastronomía patagónica y experiencias en el viñedo, en un formato que ya se consolidó como un clásico del verano.

Desde las 15 hasta las 23, el equipo de Prima Multimedios estará presente con móviles en vivo, entrevistas a artistas y cobertura integral de todo lo que ocurra en el predio, acercando a la audiencia cada detalle del evento.

El line up contará con figuras destacadas como Emma Horvilleur, Manu Martínez y la banda Estelares, además de la conducción del periodista Bebe Contepomi. También participarán DJs regionales que aportarán ritmo a lo largo de toda la jornada.

El evento ofrecerá además una amplia propuesta gastronómica con chefs y espacios reconocidos de la región, recorridos por la bodega, actividades al aire libre y experiencias enológicas pensadas para el público.

Con una convocatoria que creció a lo largo de seis fechas durante el verano, el ciclo de sunsets de Malma se posicionó como uno de los encuentros más elegidos del norte patagónico. Su cierre promete reunir a más de dos mil personas en un entorno natural único.

Entradas

Las entradas están disponibles hasta agotar stock en tuentrada.com, con capacidad limitada.

Generales (capacidad 2100)

Early Birds: $80.000 (15/3 al 22/3)

Preventa: $90.000 (22/3 al 29/3)

Anticipada: $100.000 (29/3 al 11/4)

Incluye una copa de regalo, una copa de vino Reserva y una botella de agua.

VIP Campo (capacidad 280)

Incluye copa de regalo, dos copas de vino Reserva, una consumición sector Malma, botella de agua y sector exclusivo en carpa campo.

Early Birds: $130.000

Preventa: $140.000

Anticipada: $150.000

VIP Restaurante (capacidad 120)

Incluye copa de regalo, dos copas de vino Reserva, tapeo Malma, botella de agua y sector exclusivo en restaurante.

Early Birds: $160.000

Preventa: $170.000

Anticipada: $180.000

Traslados disponibles con costo adicional.

Para quienes prefieran no consumir alcohol, las consumiciones con vino podrán reemplazarse por limonada artesanal.

Para disfrutar al máximo la experiencia, la organización recomienda asistir con:

Sombrero o gorra para protegerse del sol

para protegerse del sol Protector solar

Abrigo liviano , ya que hacia el atardecer baja la temperatura

, ya que hacia el atardecer baja la temperatura Mantita o lona para sentarse cómodamente en el parque

para sentarse cómodamente en el parque Calzado cómodo para recorrer los viñedos

Además, se recuerda que:

No está permitido ingresar con alimentos ni bebidas externas.

Por tratarse de un espacio donde se elaboran alimentos, no está permitido ingresar con mascotas .

. Para agilizar las compras dentro del evento, se recomienda llevar tarjeta física.

El evento será televisado en vivo desde la bodega

En esta edición, Prima Multimedios tendrá una participación especial con una cobertura en tiempo real, a través del programa Tardes de Primera con la conducción de Huguex Cabrera y Roma Andrían, que permitirá mostrar la experiencia desde adentro: el clima del encuentro, la música, el entorno y las sensaciones de quienes lo viven.

La señal del exitoso programa se emitirá canal 24/7, radio AM550 y FM90.7, además, en la plataforma digital Twich como CN247.TV y se complementará con contenidos para redes sociales, acercando el evento a turistas y públicos interesados en sumarse a futuras ediciones.