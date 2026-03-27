El cierre de la Vendimia en Bodega Malma tendrá como protagonistas a tres nombres fuertes de la escena nacional: la joven cantautora Manu Martínez, el referente del pop Emmanuel Horvilleur y la consolidada banda Estelares. Cada uno llega con recorridos, estilos y momentos artísticos distintos que prometen un show diverso y atractivo.

Nuevas voces: el crecimiento de Manu Martínez

Con una impronta fresca dentro del indie y el pop rock nacional, Manu Martínez viene construyendo su camino con identidad propia, aunque con una fuerte herencia musical: es hija de Andrés Ciro Martínez. Entre sus primeros pasos se destacan presentaciones en grandes festivales como Quilmes Rock o Cosquín Rock, además de haber compartido escenario con artistas consagrados.

Es coautora de “Luz”, uno de los temas de Ciro y Los Persas. En 2025 realizó su primera gira nacional, pasando por distintas ciudades del país, incluido el Alto Valle. Actualmente adelanta material de su próximo disco, lo que la posiciona como una de las nuevas voces a seguir. Su propuesta combina sensibilidad, frescura generacional y una estética sonora que dialoga con el pop contemporáneo.

Emma Horvilleur: vigencia y reinvención constante

Figura clave del pop argentino, Emmanuel Horvilleur mantiene una carrera sólida desde los años 90, cuando revolucionó la escena junto a Illya Kuryaki and the Valderramas. Con el paso del tiempo, consolidó una identidad propia marcada por el funk, el pop y la experimentación sonora.

Es considerado un referente de la música argentina contemporánea. En 2025 presentó su nuevo disco “Mi año gótico”, con una estética más introspectiva y conceptual. Ha participado en televisión como co-coach en La Voz Argentina, mostrando su perfil formador. Sus shows combinan glamour, sensualidad y una puesta escénica muy cuidada, generando climas cambiantes que lo mantienen como un performer vigente.

Estelares: clásicos del rock nacional que siguen vigentes

Con más de tres décadas de trayectoria, Estelares es una de las bandas más queridas del rock argentino. Formados en los años 90 en La Plata, lograron consolidarse masivamente a partir de discos como Sistema Nervioso Central. Liderados por Manuel Moretti, construyeron un estilo basado en melodías fuertes y letras introspectivas.

Ganaron el Premio Gardel con el disco Las Antenas (2016). Son habituales en festivales y escenarios de todo el país desde hace décadas.

En 2025 lanzaron nuevo material (Los Lobos), reafirmando su vigencia. Son una banda “masiva pero de culto”, con un público fiel que los sigue generación tras generación.

La combinación de estos tres nombres ofrece un recorrido sonoro que va desde la frescura emergente hasta la consagración y la experiencia. La presencia de Manu Martínez, Emmanuel Horvilleur y Estelares garantiza un cierre de Vendimia con identidad nacional, diversidad de estilos y una fuerte conexión con el público, consolidando el evento como una verdadera fiesta de la música en la Patagonia.

El evento será televisado en vivo desde la bodega

En esta edición, Prima Multimedios tendrá una participación especial con una cobertura en tiempo real, a través del programa Tardes de Primera con la conducción de Huguex Cabrera y Roma Andrían, que permitirá mostrar la experiencia desde adentro: el clima del encuentro, la música, el entorno y las sensaciones de quienes lo viven.

La señal del exitoso programa se emitirá canal 24/7, radio AM550 y FM90.7, además, en la plataforma digital Twich como CN247.TV y se complementará con contenidos para redes sociales, acercando el evento a turistas y públicos interesados en sumarse a futuras ediciones.